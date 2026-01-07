SC Herford krempelt seinen Kader um

Fußball-Landesligist SC Herford krempelt seinen Kader zur Rückrunde kräftig um. Fast eine gesamte Elf hat den Verein in der Winterpause verlassen. Aber auch auf der Habenseite hat sich bei den Herfordern viel getan, vor allem qualitativ.

So freut sich der SC Herford über die Rückkehr von Arian und Florent Berisha. Nach einem halben Jahr beim FC Nieheim kehren die beiden Brüder zu ihrem Heimatverein zurück und verstärken ab sofort den Kader des Landesliga-Dritten. Ebenfalls die Offensive der Herforder beleben soll der 22-jährige Maik Bakin, der vom FC Kaunitz aus der Westfalenliga kommt als schnell und vielseitig gilt. Auch ein neuer Torhüter wurde mit Joshua Jonas Wehking vom Westfalenligisten RW Maaslingen gefunden.

Herfords Co-Trainer Marcel Hoecker freut sich über die Fortschritte in der Kaderplanung und ordnet die Neuzugänge ein: „Arian und Florent kennen den Verein und das Umfeld bestens. Arian war mit 17 Toren in der vergangenen Saison der beste Torschütze und hat zuletzt im zentralen Mittelfeld gespielt. Florent hat nach seinem Kreuzbandriss wieder Spielrhythmus in der Hinserie bekommen und kann im Angriff mehrere Positionen spielen. Zudem haben wir mit Maik Bakin vom FC Kaunitz eine weitere wertvolle Alternative für die Offensive gewonnen.“

Torwarttrainer Goce Traykovski freut sich über die Verpflichtung des 25-jähirgen Joshua Wehking und kommentiert diese so: „Joshua bringt nicht nur beeindruckende Qualität, sondern auch eine außergewöhnliche Fußballausbildung mit: Stationen bei RB Leipzig, dem VfL Bochum und dem HSV haben ihn geprägt und auf Top-Niveau geschult. 2024 entschied er sich bewusst für einen neuen Weg: Statt Profifußball wählte er die Rückkehr in seine Heimat Minden, um ein Studium zu beginnen. Seitdem war ich mit ihm im Austausch und bin stolz ihn für unser Team gewonnen zu haben.“

Noch keine Freigabe für Moudouhy

Zudem möchten die Herforder offenbar Horly Moudouhy vom FC Preußen Espelkamp zurückholen, doch dieser Wechsel gestaltet sich schwierig. „Noch haben wir die Freigabe nicht erteilt. Wir sind mit dem SC Herford noch nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Wenn sie nicht noch auf uns zukommen, werden wir Horly die Freigabe verweigern, auch wenn wir das eigentlich nicht möchten“, wird Espelkamps Trainer Christian Franz-Pohlmann zitiert.

Die Liste der Abgänge

Die Liste der Abgänge hat sich beim SC Herford indes verlängert. Nach Julian Czaja (TuS GW Pödinghausen), Axel Konietzko (vereinslos), Tim Libor (Bad Rothenfelde), Ronack Roy Derbas (TBV Lemgo), Mohamed Ali (TuS Bruchmühlen) und Danylo Tsehelniy (TuS Jöllenbeck) werden auch die Torhüter Lukas Filipovic und Dafe Nana (beide Ziel unbekannt) sowie Abwehrspieler Stojan Stojcevski (Ausland) und Nabilaye Bangoura (unbekannt) den Sport-Club verlassen.

Trainingsstart beim SC Herford ist am Freitag, 9. Januar (Indoor), mit einem anschließenden gemeinsamen Besuch beim Eishockey in Herford.