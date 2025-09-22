– Foto: Thomas Vogelsang

SC Herford kommt trotz Chancenwucher zum Auswärtssieg Das Team von Trainer Tim Dasekig setzt sich trotz eines frühen Rückstands beim BV Bad Lippspringe mit 4:1 durch.

Der SC Herford bleibt in der laufenden Saison in der Landesliga auswärts weiter ungeschlagen. Beim BV Bad Lippspringe setzte sich das Team von Trainer Tim Daseking mit 4:1 (1:1) durch.

Dabei hatten die Herforder zunächst eine „kalte Dusche“ bekommen. Bereits in der 4. Minute brachte Markus Witmann die Hausherren nach einem Konter in Führung. Doch in der 15. Minute schlug der SCH zurück. Kapitän Ilias Illig nahm BV-Torhüter Julian Gabriel den Ball ab und wurde von diesem abgeräumt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Markus Esko zum 1:1. „Mit dieser Aktion sind wir ins Spiel gekommen“, sagte Daseking, der im ersten Durchgang eine Partie sah, die beide Seiten mit offenem Visier führten. „Für Außenstehende schön, aber als Trainer willst du das so nicht haben.“ Umstellung in der Halbzeitpause fruchtet