SC Herford kommt trotz Chancenwucher zum Auswärtssieg

Der SC Herford bleibt in der laufenden Saison in der Landesliga auswärts weiter ungeschlagen. Beim BV Bad Lippspringe setzte sich das Team von Trainer Tim Daseking mit 4:1 (1:1) durch.
Dabei hatten die Herforder zunächst eine „kalte Dusche“ bekommen. Bereits in der 4. Minute brachte Markus Witmann die Hausherren nach einem Konter in Führung. Doch in der 15. Minute schlug der SCH zurück. Kapitän Ilias Illig nahm BV-Torhüter Julian Gabriel den Ball ab und wurde von diesem abgeräumt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Markus Esko zum 1:1. „Mit dieser Aktion sind wir ins Spiel gekommen“, sagte Daseking, der im ersten Durchgang eine Partie sah, die beide Seiten mit offenem Visier führten. „Für Außenstehende schön, aber als Trainer willst du das so nicht haben.“
Entsprechend nahm der SC-Coach in der Pause Umstellungen vor, um vor allem im Spiel gegen den Ball kompakter zu stehen. „Die defensive Grundordnung war danach topp. Die zweite Halbzeit war mit die beste Leistung in dieser Saison“, sagte Daseking. Allein die Chancenverwertung ließ nun zu wünschen übrig. „Das Spiel hätten wir deutlich höher gewinnen können. Wir hatten zehn glasklare Chancen, zum Teil von der Art Elfmeter ohne Torwart.“ Immerhin brachten zumindest der eingewechselte Danylo Tsehelniy (58.), noch einmal Markus Esko (68.) und Ilias Illig (90.+1) den Ball im gegnerischen Tor unter.