Herfords Trainer Stephan Eggert muss erneut improvisieren. – Foto: Yvonne Gottschlich

SC Herford kann erneut nur mit einem Rumpfkader antreten Der Sport Club hat am Sonntag den SV Heide-Paderborn zu Gast. Vor allem in der Defensive sind die Personalprobleme erheblich.

Ein Stück weit muss sich Stephan Eggert in diesen Tagen vorkommen wie Don Quijote bei seinem Kampf gegen die Windmühlen. Woche für Woche muss der Trainer des Landesligisten versuchen, ein halbwegs konkurrenzfähiges Team aufzustellen, das er immer wieder wegen Ausfällen umbauen muss – so auch in der laut Eggert „brutal wichtigen“ Partie daheim gegen den SV Heide-Paderborn am Sonntag um 14.30 Uhr.

„Zuletzt haben sich in Bad Oeynhausen mit Mario Bertram, Axel Konietzko und Anton Safonov drei Spieler aus unserer Vierer-Abwehrkette verletzt, die ebenso ausfallen wie Berat Gültekin, den es am Donnerstag im Training an der Schulter erwischt hat“, berichtet der SC-Coach. Da auch Nabilaye Bangoura weiterhin angeschlagen fehlt, wird der Kader am Sonntag gerade einmal zwölf Feldspieler und zwei Torhüter umfassen. "In der Winterpause werden wir personell nachlegen"