SC Herford kann daheim erneut nicht siegen Das Team von Trainer Tim Daeking hat gegen den SV Avenwedde gefühlt mehr als 80 Prozent Ballbesitz, muss sich am Ende aber mit einem Torlosen Remis begnügen. von Thomas Vogelsang · Heute, 13:35 Uhr · 0 Leser

Nur nahe dran reicht nicht: Stepan Hobrei (vorne) und der SC Herford konnten ihre Überlegenheit gegen den SV Avenwedde nicht zu einem Torerfolg nutzen. – Foto: Thomas Vogelsang

Dem SC Herford ist es zum wiederholten Mal in dieser Saison nicht gelungen, ein Heimspiel in der Landesliga gegen einen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte für sich zu entscheiden. Diesmal stand gegen den SV Avenwedde ein 0:0 zu Buche, wodurch es der Sport-Club auch verpasste, den FC RW Kirchlengern von Platz eins zu verdrängen.

„Unsere Heimbilanz ist ganz gewiss nicht die eines Aufsteigers“, sprach SC-Trainer Tim Daseking das Manko offen an, als das bislang sechste Remis im zwölften Heimspiel – vier wurden gewonnen – letztlich amtlich war. Dabei wollte er seinem Team keinen großen Vorwurf machen. „Das Engagement war in jedem Fall da. Mit der gezeigten Leistung hätten wir einen Sieg verdient gehabt. Wenn erst einmal ein Tor gefallen wäre, hätte es, denke ich, einen klaren Erfolg gegeben. Aber es ist halt nicht gefallen.“ Herfords Trainer nennt Schiedsrichterleistung "eine Farce" Dass dem so war, lag zum einen an einer leidenschaftlichen Defensivleistung des Gegners aus dem Gütersloher Norden. „Avenwedde war gut geordnet und kämpferisch stark“, erkannte Daseking an. Zum anderen sah er seine Mannschaft aber auch durch die Schiedsrichterleistung eines möglichen Sieges beraubt. „Dieser Schiedsrichter war eine Farce. Statt die spielstarken Akteure zu schützen, hat er alles irgendwie zerpfiffen, sodass erst gar kein Spielfluss aufkommen konnte. Ich bin sicher, dass in dieser Partie die Nettospielzeit unter 35 Minuten lag“, sagte Daseking.

Dies war vor allem für sein Team hinderlich, das gefühlt mehr als 80 Prozent Ballbesitz hatte, vorne aber nur selten Gefahr vor dem Tor des SVA heraufbeschwören konnte. Im ersten Durchgang war die einzige nennenswerte Aktion ein Kopfball von Arian Berisha an die Oberkante der Latte nach einem Eckball von der rechten Seite (8.). Berisha musste gut zehn Minuten später nach einem Foul im Mittelfeld mit einer Fußverletzung ausgewechselt werden, was den Herforder Anfangsdruck auch ein wenig abflauen ließ. Avenweddes Torhüter vereitelt beste SC-Chance „In der zweiten Halbzeit hatten wir dann schon drei, vier gute Situationen. Davon musst du in so einem Spiel eine nutzen“, betonte Daseking. Die beste Herforder Möglichkeit hatte der kurz zuvor eingewechselte Ioannis Tsingos, der in der 67. Minute von Markus Esko links im Strafraum freigespielt wurde, mit seinem Schuss aber am stark reagierenden Avenwedder Keeper Christopher Niehaus scheiterte.