SC Herford: Junger Kolumbianer schafft Sprung in die Regionalliga

Der Kolumbianer David Pabon schloss sich dem Landesligisten SC Herford an, um im deutschen Fußball Fuß zu fassen. Zuvor hatte der heute 22-Jährige sein erstes Jahr in Europa beim polnischen Zweiligisten Arka Pawlow verbracht. Sein Mitspieler Kacper Rak (30), früherer Oberliga-Akteur des FC Gütersloh, hatte den Deal zusammen mit seinem früheren Bad Oeynhausener Teamkollegen Julien Mädler (34), inzwischen im Fußballvorstand des SC Herford, und dem SCH-Coach Tim Daseking (40) eingefädelt. Nun konnte der offensive Mittelfeldspieler in mehreren Probetrainings das Trainerteam der Sportfreunde Lotte überzeugen.