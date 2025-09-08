Kein Durchkommen: Stepan Hobrei (vorne) und der SC Herford mussten sich im eigenen Stadion dem SV Heide Paderborn mit 2:3 geschlagen geben. – Foto: Thomas Vogelsang

SC Herford ist defensiv viel zu instabil Der Sport-Club verliert gegen den SV Heide Paderborn mit 2:3 und bleibt in der laufenden Saison daheim weiter sieglos. Die Gegentore fallen innerhalb von elf Minuten.

Der SC Herford kommt in der Fußball-Landesliga einfach nicht ins Rollen. Am Sonntag unterlag di Mannschaft von Trainer Tim Daseking dem SV Heide Paderborn mit 2:3 (1:0) und bleibt somit daheim weiterhin sieglos bei einem Punkt aus drei Spielen. In der Tabelle findet sich das mit großen Erwartungen gestartete Team auf dem ernüchternden zehnten Rang wieder.

„Es ist erschreckend, wie wenig Aufwand es derzeit auf gegnerischer Seite braucht, um gegen uns zu Toren zu kommen“, bilanzierte Daseking ehrlich nach der Partie. Die Paderborner hatten nach dem Seitenwechsel innerhalb von elf Minuten die Defensive des Sport-Clubs dreimal mit einfachsten Mitteln ausgehebelt und waren so zu ihren Toren gekommen. Dabei hätte zunächst auf der anderen Seite Ilias Illig die Pausenführung, die Markus Esko in der 30. Minute mit einem sehenswert verwandelten direkten Freistoß aus 20 Metern erzielt hatte, auf 2:0 ausbauen können. Er scheiterte in der 47. Minute aber freistehend an Paderborns Keeper Daryoush Hosseini. Deser fing auch den folgenden Eckball ab und schlug den Ball lang auf den links startenden Darwin Lange, der bis in den Strafraum durchmarschierte und aus spitzem Winkel zum 1:1 traf (48.). Am Ende ist der Gegner in Unterzahl

Ein Schönheitsfehler sollte man meinen, denn nur eine Minute später brachte Markus Esko den SCH wieder in Führung. Nach einer Einzelleistung im Strafraum schoss er flach in die linke Ecke ein. Doch nur drei Minuten später war der Vorteil erneut dahin, wobei Herfords Torhüter Dafe Mark Nana bei diesem Gegentreffer nicht gut aussah. Er ließ einen Schuss des wieder vertikal auf der linken Seite eingesetzten Lange nach vorne abprallen und Mike Franz konnte ohne große Mühe zum 2:2 abstauben. Nun waren die Gastgeber angezählt. Zunächst verhinderte Nana noch mit einer Glanzparade gegen Franz den nächsten Gegentreffer (57.), doch dieser fiel in der 59. Minute. Eine Hereingabe von links landete am Fünfmeterraum auf dem Fuß von Frederik Ewe, der zum 2:3 einschoss. Zwar mühten sich die Herforder anschließend um den Ausgleich, dieser sollte aber auch nicht mehr fallen, nachdem Paderborns Kapitän Gianluca Mazza in der 87. Minute eine gelb-rote Karte wegen Meckerns kassiert hatte.