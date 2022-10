SC Herford bricht in zweiter Halbzeit auseinander Für die 0:4-Niederlage in der Fußball-Landesliga gegen den TuS Tengern findet Trainer Stephan Eggert keine Worte.

„Das war das schlechteste Landesligaspiel, das ich gesehen habe“, fasste er die 90 Minuten auf dem Rasen des Ludwig-Jahn-Stadions zusammen. „Wir haben nichts von dem gezeigt, was uns vor einer Woche noch ausgezeichnet hat. Man kann verlieren – aber doch nicht so!“, brachte er seine tiefe Enttäuschung nach einer verdienten Niederlage deutlich zum Ausdruck.

Zunächst hat Herford noch leichte Vorteile



Gut war das sicherlich nicht, was beide Mannschaften in der ersten Halbzeit zeigten. Aber in der hatten die gastgebenden Herforder sogar noch Vorteile, weil Tengern unter dem Motto „Lass die anderen mal laufen, die können später nicht mehr“ jede Spielgestaltung mit offensiven Elementen vermissen ließ. Während die „Kleeblätter“ in diesem ersten Durchgang ohne jede nennenswerte Torchance blieben – auch, weil die Herforder Vierer-Kette (noch) stabil wirkte –, hatte der Sport-Club immerhin zwei Möglichkeiten, als zum einen Pascal Röber in der 12. Minute scheiterte, weil sein 16-Meter-Schuss aus halblinker Position noch zur Ecke abgefälscht wurde, als zum anderen der Ball nach einem Kopfstoß Saliou Abous im Anschluss an die folgende Ecke knapp das Tor verfehlte.