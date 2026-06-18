SC Hemmingen-Westerfeld verstärkt den Angriff Der Oberliga-Aufsteiger treibt seine Kaderplanung weiter voran von red · Heute, 11:19 Uhr · 0 Leser

Mit Finn Jüttner hat der SC Hemmingen-Westerfeld den nächsten Neuzugang für die kommende Oberliga-Saison vorgestellt. Der 27-jährige Stürmer wechselt vom FC Lehrte an die Hohe Bünte und bringt die Erfahrung aus mehreren Jahren im höherklassigen Amateurfußball mit.

In seiner bisherigen Laufbahn war Jüttner unter anderem im Nachwuchs des TSV Havelse aktiv und spielte anschließend für den SV Ramlingen/Ehlershausen, Arminia Hannover, den HSC Hannover sowie die W. Warriors in den USA. Zuletzt lief er für den FC Lehrte auf. Oberliga-Erfahrung als Pluspunkt Der Angreifer kennt die Anforderungen der Oberliga bereits aus eigener Erfahrung. In bislang 59 Einsätzen in der Spielklasse gelangen ihm zwölf Tore. Mit seinem Torinstinkt, seiner Offensivqualität und seinem Gespür für gefährliche Situationen soll er künftig eine wichtige Rolle im Angriffsspiel des SC übernehmen.

Die Verantwortlichen erhoffen sich von Jüttner zusätzliche Variabilität im letzten Drittel sowie mehr Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. Neustart mit voller Motivation Nach einer Phase, in der er sportlich bewusst etwas kürzergetreten war, möchte Jüttner nun wieder voll angreifen. Ausschlaggebend für seinen Wechsel nach Hemmingen waren das Umfeld im Verein sowie die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam und der Mannschaft.