SC Hemmingen-Westerfeld startet in die Oberliga-Vorbereitung Mit Leistungstests und der ersten Einheit auf dem Rasen von red · Heute, 16:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Für den SC Hemmingen-Westerfeld hat die Vorbereitung auf die neue Spielzeit begonnen. Bei Temperaturen von rund 34 Grad versammelte sich der Oberliga-Aufsteiger erstmals nach der Sommerpause auf der Sportanlage an der Hohen Bünte und nahm die Arbeit für die bevorstehende Saison auf.

Neben zahlreichen Neuzugängen begrüßte das Trainerteam auch viele bekannte Gesichter. Gemeinsam legte der Kader den Grundstein für die kommenden Wochen, in denen die Mannschaft Schritt für Schritt auf die Anforderungen der Oberliga vorbereitet werden soll. Erst testen, dann trainieren Zum Auftakt stand zunächst die Ermittlung des aktuellen Leistungsstands im Mittelpunkt. In mehreren konditionellen Tests überprüfte das Trainerteam die Fitness der Spieler nach der Sommerpause und gewann wichtige Erkenntnisse für die individuelle Trainingssteuerung.

Anschließend folgte die erste Einheit auf dem Platz. In verschiedenen Spielformen und Übungen sammelten die Spieler ihre ersten Ballkontakte der neuen Saison und arbeiteten an den Grundlagen für die bevorstehenden Wochen. Nach dem offiziellen Trainingsauftakt richtet sich der Blick nun auf die ersten Testspiele. Bereits am Sonntag steht für den SC Hemmingen-Westerfeld die erste Bewährungsprobe der Sommervorbereitung an. In Koldingen trifft der Oberliga-Aufsteiger auf den FC Bad Pyrmont.