SC Hemmingen-Westerfeld setzt weiter auf Torwarttalent Mit Tom Sehnert bleibt ein weiteres Eigengewächs Teil des Oberliga-Kaders des SC Hemmingen-Westerfeld von red · Heute, 14:42 Uhr · 0 Leser

Der SC Hemmingen-Westerfeld baut auch in der kommenden Oberliga-Saison auf Tom Sehnert. Der 19-Jährige, der aus der eigenen Nachwuchsarbeit stammt, gehört weiterhin zum Torwartteam des Aufsteigers und erhält die Chance, sich auf höherem Niveau weiterzuentwickeln.

Bereits in der Spielzeit 2024/25 hatte Sehnert sein Debüt in der Landesliga gefeiert. Seitdem ist der junge Schlussmann fester Bestandteil des Herrenkaders und arbeitet kontinuierlich daran, den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung zu gehen. Entwicklungskurve zeigt nach oben In den vergangenen Jahren überzeugte Sehnert vor allem mit seinen Qualitäten auf der Linie und seiner konstanten Entwicklung. Besonders in der Wintervorbereitung machte der Torhüter auf sich aufmerksam. Gegen Bundesligist RB Leipzig zeigte er eine starke Leistung und empfahl sich damit erneut für höhere Aufgaben.

Der Verein sieht in dem 19-Jährigen einen Torhüter mit viel Potenzial, der sich durch Trainingsfleiß und kontinuierliche Fortschritte für den Oberliga-Kader empfohlen hat. Eigengewächs bleibt seinem Verein treu Seit der U17 trägt Sehnert das Trikot des SC Hemmingen-Westerfeld. Nun bietet sich ihm die Möglichkeit, seinen Weg auch in der Oberliga fortzusetzen. Für den jungen Keeper steht dabei nicht nur die persönliche Weiterentwicklung im Vordergrund, sondern auch die tägliche Arbeit mit dem Trainerteam und seinen Mitspielern.