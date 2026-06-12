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SC Hemmingen-Westerfeld setzt weiter auf Eigengewächs Hartwig
Der Oberliga-Aufsteiger verlängert mit Nachwuchsspieler Fiete Hartwig
Der SC Hemmingen-Westerfeld kann auch in der kommenden Saison auf Fiete Hartwig bauen. Das 18-jährige Eigengewächs hat seine Zusage für die neue Spielzeit gegeben und bleibt damit Teil des Kaders des Oberliga-Aufsteigers.
Hartwig gehörte bereits in der vergangenen Saison zu den positiven Überraschungen beim SCH. Obwohl er noch für die U19 spielberechtigt war, schaffte der zentrale Mittelfeldspieler früh den Sprung in den Herrenbereich und etablierte sich dort als feste Größe im Team.
Erfolgreiche Premierensaison im Herrenfußball
In seiner ersten vollständigen Saison im Seniorenbereich kam Hartwig auf 15 Einsätze in der Landesliga. Dabei steuerte er zwei Treffer und drei Vorlagen bei und trug seinen Teil zur erfolgreichen Spielzeit der Hemminger bei.
Gleichzeitig sammelte der Mittelfeldspieler weiterhin Spielpraxis in der U19-Mannschaft des Vereins. Auch dort wusste er zu überzeugen und gehörte als einer der erfolgreichsten Scorer zu den Leistungsträgern seines Teams.
Verein sieht Hartwig als Vorbild für den eingeschlagenen Weg
Trainer Tim Hoffmann betrachtet die Entwicklung des 18-Jährigen als Musterbeispiel für die Philosophie des Vereins. Mit dem erfolgreichen Übergang aus dem Nachwuchs- in den Herrenbereich verkörpere Hartwig genau den Weg, den der SC Hemmingen-Westerfeld seinen Talenten ermöglichen möchte.
Nun soll der nächste Schritt folgen: die dauerhafte Etablierung auf höherem Niveau. Der Verein will den jungen Mittelfeldspieler dabei gezielt begleiten und weiter fördern.
Auch Hartwig selbst sieht optimale Bedingungen für seine sportliche Entwicklung in Hemmingen. Das familiäre Umfeld und die Perspektive, sich auf höherem Niveau weiterzuentwickeln, gaben den Ausschlag für seinen Verbleib.
Mit der Vertragsverlängerung setzt der SC Hemmingen-Westerfeld ein weiteres Zeichen für die Bedeutung der eigenen Nachwuchsarbeit. Für Hartwig bietet die kommende Oberliga-Saison die Chance, seine Entwicklung fortzusetzen und sich dauerhaft im Herrenfußball zu etablieren.