SC Hemmingen-Westerfeld setzt weiter auf Eigengewächs Hartwig

Hartwig gehörte bereits in der vergangenen Saison zu den positiven Überraschungen beim SCH. Obwohl er noch für die U19 spielberechtigt war, schaffte der zentrale Mittelfeldspieler früh den Sprung in den Herrenbereich und etablierte sich dort als feste Größe im Team. Erfolgreiche Premierensaison im Herrenfußball In seiner ersten vollständigen Saison im Seniorenbereich kam Hartwig auf 15 Einsätze in der Landesliga. Dabei steuerte er zwei Treffer und drei Vorlagen bei und trug seinen Teil zur erfolgreichen Spielzeit der Hemminger bei.

Gleichzeitig sammelte der Mittelfeldspieler weiterhin Spielpraxis in der U19-Mannschaft des Vereins. Auch dort wusste er zu überzeugen und gehörte als einer der erfolgreichsten Scorer zu den Leistungsträgern seines Teams. Verein sieht Hartwig als Vorbild für den eingeschlagenen Weg Trainer Tim Hoffmann betrachtet die Entwicklung des 18-Jährigen als Musterbeispiel für die Philosophie des Vereins. Mit dem erfolgreichen Übergang aus dem Nachwuchs- in den Herrenbereich verkörpere Hartwig genau den Weg, den der SC Hemmingen-Westerfeld seinen Talenten ermöglichen möchte.