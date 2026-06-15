SC Hemmingen-Westerfeld legt nach Kiy und Bakir verstärken den Oberliga-Aufsteiger von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Der SC Hemmingen-Westerfeld treibt seine Personalplanungen für die erste Oberliga-Saison weiter voran. Mit Aziz Kiy und Bangin Bakir wechseln zwei erfahrene Spieler an die Hohe Bünte, die sowohl sportliche Qualität als auch höherklassige Erfahrung mitbringen.

Mit Aziz Kiy sichert sich der SC Hemmingen-Westerfeld die Dienste eines Mittelfeldspielers, der bereits auf Oberliga- und Regionalliga-Niveau seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Der 24-Jährige soll künftig vor der Abwehr eine zentrale Rolle übernehmen und dem Spiel des Aufsteigers zusätzliche Struktur und Kontrolle verleihen. Seine fußballerische Ausbildung erhielt Kiy in den Nachwuchsleistungszentren von Hannover 96 und dem TSV Havelse. Anschließend sammelte er Erfahrungen beim VfV Borussia 06 Hildesheim, MTV Eintracht Celle und zuletzt bei Lupo Martini Wolfsburg.

Der Mittelfeldspieler sieht in seinem Wechsel nach Hemmingen die richtige Entscheidung für den nächsten Schritt seiner Karriere. Besonders die Spielidee des Vereins und die sportlichen Perspektiven hätten ihn überzeugt. Nun möchte er sich schnell in die Mannschaft integrieren und seinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten. Tempo und Torgefahr für die Offensive Zeitgleich verstärkt der SC auch seine Angriffsreihe. Mit Bangin Bakir kommt ein Offensivspieler an die Hohe Bünte, der über umfangreiche Erfahrungen aus der Regionalliga und Oberliga verfügt. Der 27-Jährige stand zuletzt ebenfalls für Lupo Martini Wolfsburg auf dem Platz.