SC Hemmingen-Westerfeld legt nach

Der SC Hemmingen-Westerfeld treibt seine Personalplanungen für die erste Oberliga-Saison weiter voran. Mit Aziz Kiy und Bangin Bakir wechseln zwei erfahrene Spieler an die Hohe Bünte, die sowohl sportliche Qualität als auch höherklassige Erfahrung mitbringen.
Mit Aziz Kiy sichert sich der SC Hemmingen-Westerfeld die Dienste eines Mittelfeldspielers, der bereits auf Oberliga- und Regionalliga-Niveau seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Der 24-Jährige soll künftig vor der Abwehr eine zentrale Rolle übernehmen und dem Spiel des Aufsteigers zusätzliche Struktur und Kontrolle verleihen.
Seine fußballerische Ausbildung erhielt Kiy in den Nachwuchsleistungszentren von Hannover 96 und dem TSV Havelse. Anschließend sammelte er Erfahrungen beim VfV Borussia 06 Hildesheim, MTV Eintracht Celle und zuletzt bei Lupo Martini Wolfsburg.
Der Mittelfeldspieler sieht in seinem Wechsel nach Hemmingen die richtige Entscheidung für den nächsten Schritt seiner Karriere. Besonders die Spielidee des Vereins und die sportlichen Perspektiven hätten ihn überzeugt. Nun möchte er sich schnell in die Mannschaft integrieren und seinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten.
Zeitgleich verstärkt der SC auch seine Angriffsreihe. Mit Bangin Bakir kommt ein Offensivspieler an die Hohe Bünte, der über umfangreiche Erfahrungen aus der Regionalliga und Oberliga verfügt. Der 27-Jährige stand zuletzt ebenfalls für Lupo Martini Wolfsburg auf dem Platz.
Bakir gilt als variabel einsetzbarer Offensivakteur, der vor allem durch seine Schnelligkeit, seine Eins-gegen-eins-Qualitäten und seine Torgefahr überzeugt. Mit diesen Eigenschaften soll er dem Angriffsspiel des Oberliga-Aufsteigers zusätzliche Durchschlagskraft verleihen.
Für den Neuzugang waren vor allem die sportliche Ausrichtung des Vereins und die Vorstellungen des Trainerteams ausschlaggebend. Darüber hinaus reizt ihn die Möglichkeit, in einem ambitionierten Umfeld Verantwortung zu übernehmen und die Entwicklung der Mannschaft aktiv mitzugestalten.
Mit den Verpflichtungen von Aziz Kiy und Bangin Bakir setzt der SC Hemmingen-Westerfeld seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort. Beide Spieler bringen nicht nur Erfahrung aus höheren Spielklassen mit, sondern passen auch in das sportliche Konzept des Vereins.
Für den Oberliga-Aufsteiger sind die beiden Transfers ein weiteres Signal, dass die Mannschaft gezielt verstärkt wird, um den Herausforderungen der neuen Liga gewachsen zu sein. Während Kiy im Zentrum für Stabilität sorgen soll, wird Bakir die Offensive mit Kreativität, Tempo und Torgefahr bereichern.