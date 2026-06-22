SC Hemmingen-Westerfeld holt Offensivtalent Cenan Aslan Der Oberliga-Aufsteiger verstärkt seine Offensive mit einem der erfolgreichsten Angreifer der U19-Regionalliga von red · Heute, 14:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der SC Hemmingen-Westerfeld hat einen weiteren vielversprechenden Neuzugang verpflichtet. Mit Cenan Aslan stößt ein 19-jähriger Außenstürmer zum Oberliga-Aufsteiger, der sich in der vergangenen Saison als einer der auffälligsten Offensivspieler der U19-Regionalliga empfohlen hat.

Aslan überzeugte nicht nur als treffsicherer Torjäger, sondern auch als Vorlagengeber. Mit seiner Schnelligkeit, seiner Dynamik im Eins-gegen-eins und seiner Fähigkeit, Defensivreihen zu überwinden, bringt er Qualitäten mit, die dem Offensivspiel des SC zusätzliche Variabilität verleihen sollen. Ausbildung bei Hannover 96 Seine fußballerische Ausbildung absolvierte der Offensivspieler über viele Jahre im Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96. Anschließend wechselte er zum VfV Hildesheim, wo er sich in der U19-Regionalliga schnell zu einem Leistungsträger entwickelte und mit starken Offensivwerten auf sich aufmerksam machte.

Mit seinen Leistungen empfahl sich Aslan für den Schritt in den Herrenfußball, den er nun beim SC Hemmingen-Westerfeld gehen wird. Neben seinen sportlichen Fähigkeiten passt Aslan auch in die strategische Ausrichtung des Vereins. Der 19-Jährige stammt aus der Region und gilt als Spieler mit großem Entwicklungspotenzial, der sich mit den Werten und der Identität des SC identifizieren kann. In Hemmingen möchte der Außenstürmer den nächsten Karriereschritt machen, sich im Herrenbereich etablieren und gleichzeitig zum sportlichen Erfolg der Mannschaft beitragen.