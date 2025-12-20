SC Hassia Dieburg III: "Offene Rechungen" sollen beglichen werden

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Die dritte Mannschaft des SC Hassia Dieburg. Zu den Dieburgern hat uns Felix Geßner, Spielertrainer bei der Dritten, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung ist insgesamt sehr positiv. Wir freuen uns, endlich in der C-Klasse angekommen zu sein. Natürlich haben einige hohe Niederlagen zwischendurch an unserem Gemüt gekratzt. Aber nach einer nahezu „perfekten“ Saison im letzten Jahr war es anfangs ungewohnt, wieder mehr Rückschläge einstecken zu müssen. Mittlerweile fühlen wir uns jedoch in der Liga wohl und angekommen. Das Jahr war lang und intensiv, daher freuen wir uns nun alle auf ein paar freie Wochen."

"Der Start war aufgrund eines extrem anspruchsvollen Auftaktprogramms recht holprig. Dennoch sind wir als Team zusammengeblieben und haben uns Schritt für Schritt einen verdienten Platz im Tabellenmittelfeld erarbeitet. Offensiv funktioniert vieles bereits sehr gut und damit haben wir auch gerechnet. Wenn wir noch etwas an der Abschlussqualität arbeiten, sind sicherlich noch einige Tore mehr drin, als die bereits Erzielten. In der Defensive steckt jedoch noch viel ungenutztes Potenzial. Dabei geht es weniger um die Viererkette als vielmehr um das Verteidigen als gesamter Verbund.

Unser Ziel war es, in der neuen Liga anzukommen, eine ruhige Saison zu spielen und viel zu lernen. Das ist uns bisher gelungen, und wir freuen uns auf die Rückrunde."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Ja, wir können einen Neuzugang begrüßen: Devrim Karademir hat sich uns angeschlossen und fühlt sich bereits sehr wohl im Team. Er trainiert schon länger mit, ist aber erst in der Rückrunde spielberechtigt.

Zudem kehren nach einer massiven Verletzungsmisere sowie einigen privaten Ausfällen mehrere Spieler erst im neuen Jahr zurück. Auch das fühlt sich ein bisschen wie zusätzliche „Neuzugänge“ an. Wir sind überzeugt von der Qualität unseres Kaders und freuen uns, bald wieder komplett zu sein."

Was sind eure Ziele für die Rückrunde?

"Wir wollen weiter als Team zusammenwachsen, Erfahrungen sammeln und die Gegner der Liga noch besser kennenlernen. In der Tabelle möchten wir gerne noch ein paar Plätze gutmachen und die ein oder andere „offene Rechnung“ sportlich begleichen. Der Spaß bleibt dabei weiterhin im Vordergrund. Dennoch werden die Themen Defensive und Torabschluss ein klarer Schwerpunkt unserer Arbeit sein."

Wer wird Meister und welche Teams steigen ab?

"Für mich steht fest: TSV Altheim wird verdient Meister. Die Qualität Einzelner ist enorm und die Mannschaft drumherum scheint ebenfalls zu funktionieren. Dahinter ist der Kampf um Platz zwei völlig offen. Niedernhausen, Ueberau und Reinheim sehe ich hier als die stärksten Kandidaten. Außerdem halte ich den TSV Klein-Umstadt für besser, als es die aktuelle Tabelle vermuten lässt. Mit denen ist definitiv noch zu rechnen."

Schreibt uns gerne auch die Infos zum Winter-TÜV von eurem Team! Einfach per Mail an fupa@vrm.de auf die fett markierten Fragen antworten.