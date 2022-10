SC Hassel siegt und beurlaubt den Trainer

Es entwickelte sich eine zähe erste Halbzeit, in der Schiedsrichter Rolf Rötzheim das 0:2 nach einem Foulspiel wieder zurücknahm. Mit einem sehenswerten Schlenzer von Claudiu Racovita kam die Lüttinghof-Elf noch zu einem schmeichelhaften 1:1 (41.) zur Pause.

Die Freude beim SC Hassel über den wichtigen Dreier wich schnell der Aufregung um die Beurlaubung Carlo Cavaleris. Doch von vorn: bereits in der vierten Spielminute gab es die erste Ernüchterung beim SCH. Mert Altay brachte die Gäste aus Herne früh in Front.

In der Folge verwaltete Hassel die Führung und Herne mühte sich um Anschluss. Racovitas dritter Streich zum 4:1 (80.) entschied die Partie dann endgültig. Das 4:2 in der Nachspielzeit durch Bahadir Calsikan war nur noch Ergebniskosmetik.

Die Erleichterung über den Sieg und das Verlassen der Abstiegszone war spürbar, wurde dann jedoch schnell von anderen Themen abgelöst.

Der SCH hat nun zwei Auswärtsspiele vor der Brust. Am Donnerstag (19:45) geht es in der zweiten Runde des Kreispokals zu Westfalia Buer, bevor es am Sonntag (15:15) beim VfB Günnigfeld wieder um Punkte geht. R.W.T. empfängt eine Viertelstunde früher die Sportfreunde Stuckenbusch.