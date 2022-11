SC Hassel siegt im Abstiegskrimi

4:2-Erfolg über F.S.M. Gladbeck mit fünf Toren in den letzten 17 Minuten

Der SC Hassel setzte am Sonntagnachmittag vor 50 Zuschauern im Stadion Lüttinghof seine Positivserie fort und hat nun sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen geholt.

Gegen den Aufsteiger aus Gladbeck sah es zunächst nicht nach einer torreichen Partie aus. Hassel konnte seine Überlegenheit im ersten Durchgang nicht in Tore ummünzen und so ging es mit einem 0:0 in die Pause.