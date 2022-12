SC Hassel II feiert die Herbstmeisterschaft

Ungefährdeter 3:0-Sieg gegen Hansa Scholven

In einer sehr fairen Partie am Lüttinghof krönte die zweite Mannschaft des SC Hassel ihr sehr starkes Jahr 2022 mit der Herbstmeisterschaft in der Kreisliga B - und das als Aufsteiger.

Hansa Scholven, mit nur zehn Mann angetreten, wehrte sich über 90 Minuten beachtlich, konnte dem Hasseler Dauerdruck aber nicht durchgehend standhalten.