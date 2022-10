SC Hasenmoor kassiert die erste Heimniederlage in dieser Saison

Unsere Herren kassieren ihre erste Heimniederlage.



Heute kam der souveräne Spitzenreiter der KKC zu uns und wir stellten uns auf eine sehr schwierige Partie ein.



Leider mussten wir für das schwierige Spiel auf einige Spieler verzichten. Wir wollten dennoch geschlossen die Aufgabe ordentlich über die Bühne bringen.



Schon nach einer Minute stand es nach einem ärgerlichem Eigentor von Daniel Schaefer 0:1 für den FSC Kaltenkirchen. Nur drei Minuten später erzielte Philipp Eulrich das 0:2.

Ein Start der nicht schlechter hätte sein können! Danach konnten wir knapp 30 Minuten gut gegenhalten. In den Minuten 32. / 36. und 40 schraubte die blutjunge Mannschaft aus Kaltenkirchen das Ergebnis auf 0:5.



In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild. Der FSC war in allen Bereichen spritziger und eingespielter. Am Ende gingen wir mit 0:9 vom Platz und nehmen unsere heutigen Defizite mit in die kommende Trainingswoche.



Wir gratulieren dem FSC Kaltenkirchen zum verdienten Sieg und bedanken uns für das allzeit faire Spiel.



Am kommenden Sonntag geht es zum nächsten harten Brocken. Wir sind zu Gast bei der Bramstedter TS II.

