SC Harsum nimmt Abschied von Johannes Kemnah

Der SC Harsum trauert um Johannes Kemnah, der am 11. Januar 2026 im Alter von 90 Jahren verstorben ist. Über 78 Jahre lang war Kemnah eng mit dem Verein verbunden und prägte dessen Entwicklung maßgeblich.

Engagement als Vorsitzender

Zwischen 1979 und 1984 leitete Johannes Kemnah den SC Harsum als Vorsitzender. In dieser Zeit setzte er wichtige Impulse für den Verein, insbesondere durch die Erweiterung des Clubheims, die er aktiv vorantrieb.

Der Verein spricht der Familie und allen Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus. Johannes Kemnah wird in der Vereinsgeschichte als engagiertes Mitglied in ehrender Erinnerung bleiben. „Danke für deine Treue, Johannes“, betont der SC Harsum in seinem Nachruf.