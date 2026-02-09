SC Harsum III scheidet früh beim Turnier in Diekholzen aus

sc_harsum_1919 – Instagram

Die dritte Herrenmannschaft des SC Harsum hat am Turnier des SV Hildesia Diekholzen teilgenommen, musste sich dabei sportlich jedoch frühzeitig verabschieden. In der Vorrunde blieb das Team hinter den eigenen Erwartungen zurück und verpasste den Einzug in die nächste Runde. Ein „gebrauchter Tag“ aus sportlicher Sicht, der das Turnier für die Harsumer bereits nach der Gruppenphase enden ließ.

Trotz des sportlichen Rückschlags überwog im Anschluss eine sachliche und konstruktive Bewertung. Vor dem Hintergrund der bislang schleppend verlaufenden Vorbereitung – bedingt durch die Witterung und eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten – wurde die Turnierteilnahme als wertvolle Trainingseinheit eingeordnet. Die Spiele boten die Gelegenheit, unter Wettkampfbedingungen Spielpraxis zu sammeln und Abläufe zu testen, die im Trainingsbetrieb nur eingeschränkt möglich waren.

Für die dritte Herrenmannschaft des SC Harsum stand damit weniger das Ergebnis als vielmehr der Erkenntnisgewinn im Vordergrund. Das Turnier in Diekholzen diente als Standortbestimmung und zeigte auf, in welchen Bereichen noch Arbeit nötig ist, lieferte aber zugleich wichtige Minuten auf dem Platz. Mit diesen Erfahrungen im Gepäck richtet sich der Blick nun nach vorn – auf die kommenden Trainingseinheiten und die nächsten Aufgaben in der Vorbereitung.