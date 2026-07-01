SC Harsum II setzt auf den eigenen Nachwuchs Tim Barthel rückt in den Herrenbereich auf von FD · Heute, 16:52 Uhr · 0 Leser

– Foto: Instagram: scharsum

Der SC Harsum treibt die Entwicklung seiner Nachwuchsspieler weiter voran und bindet mit Tim Barthel ein weiteres Eigengewächs an den Herrenbereich. Der 18-jährige Außenverteidiger gehört zur kommenden Saison fest zum Kader der zweiten Mannschaft und soll dort die nächsten Schritte seiner sportlichen Laufbahn gehen.

Barthel sammelte bereits in der abgelaufenen Spielzeit erste Erfahrungen im Seniorenfußball. Neben mehreren Trainingseinheiten absolvierte der A-Jugendliche auch erste Einsätze im Herrenbereich und hinterließ dabei einen positiven Eindruck. Nun erfolgt der dauerhafte Wechsel in die zweite Mannschaft. Die Verantwortlichen sehen in der Beförderung einen konsequenten Schritt in der Entwicklung des jungen Defensivspielers. Mit dem festen Platz im Kader erhält Barthel die Möglichkeit, sich regelmäßig auf Herrenebene zu beweisen und weiterzuentwickeln.

Der SC Harsum verfolgt damit weiterhin den Weg, talentierte Spieler aus der eigenen Jugend an den Seniorenfußball heranzuführen. Für den Verein stellt der Übergang vom Nachwuchs- in den Herrenbereich einen wichtigen Bestandteil der sportlichen Ausrichtung dar. Die zweite Mannschaft des SC Harsum beendete die Saison 2025/26 in der 1. Kreisklasse Hildesheim Staffel A auf dem sechsten Tabellenplatz. Mit 44 Punkten aus 26 Spielen etablierte sich das Team im oberen Mittelfeld der Liga und möchte in der kommenden Spielzeit erneut eine gute Rolle spielen. Junge Spieler wie Tim Barthel sollen dabei schrittweise Verantwortung übernehmen und den Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders beleben.