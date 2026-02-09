SC Harsum holt Jannik Meyer zurück

Während seiner Zeit beim OSV Hannover sammelte Meyer Erfahrungen auf höherem Spielniveau und entwickelte sich sportlich weiter. Diese Erfahrungen soll er nun beim SC Harsum einbringen und damit zur Stabilisierung der Mannschaft beitragen. Nach Vereinsangaben bringt der Rückkehrer vor allem Tempo, Spielintelligenz und Zweikampfstärke mit und ist aufgrund seiner früheren Zeit beim Klub mit den internen Abläufen vertraut.

Der SC Harsum belegt derzeit mit 24 Punkten aus 15 Spielen den neunten Tabellenplatz in der Bezirksliga Hannover Staffel 4 und bewegt sich damit im gesicherten Mittelfeld. Mit der Rückkehr Meyers erhoffen sich die Verantwortlichen zusätzliche Impulse für die zweite Saisonhälfte.