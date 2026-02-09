SC Harsum holt Jannik Meyer zurück

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SC Harsum hat sich in der Winterpause personell verstärkt und Jannik Meyer zurück in den Kader geholt. Der Spieler kehrt nach einem Jahr beim Landesligisten OSV Hannover sowie einer anschließenden beruflich bedingten Pause zu seinem früheren Verein zurück.
Während seiner Zeit beim OSV Hannover sammelte Meyer Erfahrungen auf höherem Spielniveau und entwickelte sich sportlich weiter. Diese Erfahrungen soll er nun beim SC Harsum einbringen und damit zur Stabilisierung der Mannschaft beitragen. Nach Vereinsangaben bringt der Rückkehrer vor allem Tempo, Spielintelligenz und Zweikampfstärke mit und ist aufgrund seiner früheren Zeit beim Klub mit den internen Abläufen vertraut.
Der SC Harsum belegt derzeit mit 24 Punkten aus 15 Spielen den neunten Tabellenplatz in der Bezirksliga Hannover Staffel 4 und bewegt sich damit im gesicherten Mittelfeld. Mit der Rückkehr Meyers erhoffen sich die Verantwortlichen zusätzliche Impulse für die zweite Saisonhälfte.
Der Verein betonte, dass Meyer neben seinen sportlichen Qualitäten auch Verantwortung innerhalb der Mannschaft übernehmen soll. Seine Erfahrungen aus der Landesliga könnten dabei helfen, das Team in wichtigen Spielsituationen zu stabilisieren und weiterzuentwickeln.