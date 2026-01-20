SC Hansa 11 verstärkt sich im Winter dreifach

Der SC Hansa 11 hat sich in der Winterpause mit drei Spielern aus der Landesliga verstärkt. Wie "Sport Nord" zuerst berichtete, gehören Ezequiel Bautista Barbera, Alen Gutic und Enes-Yigit Tuzcu ab sofort zum Kader von Trainer Andre Kordts.

Besonders die Rückkehr von Bautista Barbera wertet Kordts als „absoluten Top-Transfer“. Der 35-jährige Stürmer spielte bereits von 2018 bis 2022 für Hansa 11 und erzielte in dieser Zeit mehr Tore als Einsätze. Zuletzt war der Angreifer für den SSV Rantzau aktiv. Neben seiner Abschlussstärke soll vor allem seine Erfahrung dem Team helfen.

Mit Alen Gutic verpflichtet Hansa 11 einen Spieler, den Kordts aus gemeinsamen Jugendzeiten beim Wedeler TSV kennt. Der 20-Jährige war später unter anderem für die SG Spieth und TBS Pinneberg aktiv und nahm mit Montenegros U18 an Länderspielen teil. Kordts beschreibt Gutic als technisch stark und spielintelligent.