SC Halle siegt dank Schaels Schädel mit 1:0 gegen SC Hicret

Nach der Nullnummer beim VfB Fichte hielten die Haller zum zweiten Mal in Folge ihren Kasten sauber. „Das tut richtig gut, nachdem wir am Anfang der Saison sehr viele Gegentore bekommen haben“, sagte Selcuk Kaya nach dem 1:0 (0:0)-Sieg seiner Elf über den SC Hicret.

Halles Trainer musste auf gestandene Akteure wie Aytürk Gecim, Dennis Schmidt und Muhammed Göksu verzichten, doch seine junge Mannschaft ließ sich davon nicht beirren. Das Tor des Tages leitete Leon Ishaq mit einer schönen Einzelaktion ein. Über Maximilian Romoth und Jan Gora landete der Ball beim aufgerückten Rechtsverteidiger Felix Schael, der per Kopf zum 1:0 (69.) traf.