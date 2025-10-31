SC Halle im Tabellenkeller gegen SC Hicret gefordert

Beim 0:0 gegen den VfB Fichte zeigten die Lindenstädter zuletzt ein stabiles Auswärtsspiel. „Diese Leistung wollen wir am Sonntag bestätigen“, sagt Selcuk Kaya. Halles Chefcoach fehlte nach einer Meniskus-OP unter der Woche beim Training, hofft aber, dass er am Sonntag wieder am Rand stehen kann. Support von außen kann sein Team gut gebrauchen, denn in Aytürk Gecim (Icon League in Stuttgart), Dennis Schmidt (gesperrt) und Muhammed Göksu (verletzt) fehlen auf dem Platz drei absolute Führungsspieler. Dass die Bielefelder als Elfter nur einen Platz vor den Hallern rangiert, wundert Kaya: „Sie haben vor der Saison viel Qualität dazubekommen.“