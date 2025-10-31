Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In der vergangenen Saison hat Aytürk Gecim die Haller gegen den SC Hicret noch als Kapitän aufs Feld geführt. Am Sonntag fehlt er. – Foto: Kamil Wilkowski
SC Halle im Tabellenkeller gegen SC Hicret gefordert
Die Lindenstädter treffen am 2. November auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.
Beim 0:0 gegen den VfB Fichte zeigten die Lindenstädter zuletzt ein stabiles Auswärtsspiel. „Diese Leistung wollen wir am Sonntag bestätigen“, sagt Selcuk Kaya. Halles Chefcoach fehlte nach einer Meniskus-OP unter der Woche beim Training, hofft aber, dass er am Sonntag wieder am Rand stehen kann. Support von außen kann sein Team gut gebrauchen, denn in Aytürk Gecim (Icon League in Stuttgart), Dennis Schmidt (gesperrt) und Muhammed Göksu (verletzt) fehlen auf dem Platz drei absolute Führungsspieler. Dass die Bielefelder als Elfter nur einen Platz vor den Hallern rangiert, wundert Kaya: „Sie haben vor der Saison viel Qualität dazubekommen.“