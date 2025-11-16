SC Halle geht mit Optimismus in das Spiel gegen SV Spexard

Selcuk Kaya hat unter der Woche festgestellt, wie schnell die Stimmung innerhalb einer Saison kippen kann. Nachdem die Haller vor allem in der Mitte der Hinrunde viele schlechte Ergebnisse abgeliefert hatten, steigerten die jüngsten guten Resultate und Auftritte die Laune bei Trainer und Team. „Wir haben zuletzt eine gute Entwicklung genommen“, meint der 42-Jährige. „Daran ändert auch die 0:2-Niederlage gegen Wiedenbrück II von vergangener Woche nichts, weil wir richtig stark gespielt haben.



In die Begegnung mit den Spexardern, die mit 18 Punkten auf dem achten Tabellenrang liegen, geht Kaya mit einer gewaltigen Portion Optimismus. „Alle Spieler sind an Bord“, sagt er. „Das ist ein Gegner auf Augenhöhe, den wir auf jeden Fall schlagen können.“ Halles Coach hofft auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer am Rand, die für lautstarken Support sorgen. „Wir wollen die Masch in eine Festung verwandeln“, sagt er. Den Zuspruch von den Fans müsse man sich aber erst erarbeiten. „Durch gute Leistungen auf und neben dem Platz“, weiß Kaya. „Aber da sind wir auf einem guten Weg.“