SC Halle freut sich über Punktgewinn beim VfB Fichte

Nach 13 Gegentoren in den vergangenen zwei Begegnungen war Halles Trainer Selcuk Kaya sehr froh darüber, „dass hinten die Null stand“. Insgesamt attestierte er seinen Spielern auf dem Kunstrasenplatz an der Rußheide bei Dauerregen einen starken Auftritt. „Ich habe hier heute eine Mannschaft gesehen, die sich wirklich in jeden Zweikampf reingeworfen hat“, sagte er nach dem torlosen Remis. „Das war wirklich gut, zumal Fichte ja auch über einige Jungs mit hoher individueller Qualität verfügt.“

Ferhat Kilinc, Trainer des VfB Fichte, war von dem Auftritt seiner Mannschaft dagegen gar nicht angetan. „Das Spiel hat mich irgendwie überhaupt nicht angebockt“, sagte er. Die erste Halbzeit habe seine Elf „komplett verpennt“. In der Zweiten sei es zwar besser geworden, aber wirklich glücklich war Kilinc auch damit nicht. „Wir haben es einfach verpasst, uns für gute Aktionen im zweiten Durchgang zu belohnen“, monierte der Coach der „Hüpker“.