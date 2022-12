SC Gutach-Bleibach und Moritz Hübner beenden zum Rundenende ihre Zusam

Im persönlichen und sachlichen Gespräch zwischen dem spielenden Co-Trainer unserer 1.Mannschaft Moritz Hübner und der sportlichen Leitung des SCGB kam man gemeinsam zum Entschluss, die Zusammenarbeit zum Rundenende zu beenden. Trotz der aktuell sportlich sehr schweren Situation, bleibt uns Moritz Hübner in der Rückrunde weiterhin erhalten. Der SC Gutach-Bleibach verdankt dem Co-Trainer den letztjährigen Aufstieg in die Kreisliga A, als er die Funktion als Haupttrainer zur Winterpause übernahm und mit der Mannschaft eine überragende Rückrunde inkl. der Relegation spielte. An dieser Stelle bedankt sich der SCGB bei Moritz Hübner für die vergangenen Jahre und wünscht ihm bereits jetzt schon alles Gute für die Zukunft. Du bist immer wieder herzlich willkommen bei deinem Heimatverein, so Tobias Rieser & Philipp Klank