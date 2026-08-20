SC Grüne Heide Ismaning startet ohne Sieg in fünf Testspielen

Der Kreisligist aus Fischerhäuser hat in der Vorbereitung keinen einzigen Sieg geholt. Zum Saisonauftakt wartet am Samstag um 12.30 Uhr vor eigenem Publikum gleich der SV Olympiadorf München.

Will man es positiv ausdrücken, dann hat der SC Grüne Heide Ismaning in den Vorbereitungsspielen für die neue Saison noch viel Luft nach oben gelassen. So konnte der Kreisligist aus dem Ortsteil Fischerhäuser in fünf Partien keinen einzigen Sieg holen. Entsprechend räumt Coach Dennis Hammerl offen ein, dass diese Testspiele „nicht zufriedenstellend“ verlaufen seien – einerseits.

Andererseits weiß der 36-Jährige, der zusammen mit Thomas Edlböck und Tobias Krabichler ein Trainertrio bildet, nur zu gut um die geringe Bedeutung von Vorbereitungspartien. „Wenn du das erste Ligaspiel gewinnst, dann ist das alles vergessen“, sagt Hammerl. Wobei im Auftaktmatch der Heidler am Samstag um 12.30 Uhr vor eigenem Publikum gleich mal ein echtes Kaliber wartet: der SV Olympiadorf München, der vergangene Saison in der Kreisliga 1 ganz vorne mitgemischt hat und auch in dieser Spielzeit als heißer Kandidat im Aufstiegsrennen gilt.

„Aber mir ist das ganz recht, dass wir gegen so einen Gegner beginnen“, sagt Dennis Hammerl. „Dann kann man gleich mal mit Vollgas reinstarten.“ Ohnehin sei die Vorfreude auf den Ligaauftakt groß, betont der Coach – bei der Mannschaft, aber auch bei ihm und Thomas Edlböck, die im Sommer vom SV Kranzberg zu dem Club aus Fischerhäuser gewechselt sind. Dort werden die beiden als Spielertrainer fungieren; hinzu kommt in Krabichler ein Heide-Urgestein als weiterer Coach an der Seitenlinie.

Personell hat sich beim Tabellensiebten der Vorsaison im Sommer vergleichsweise wenig getan. So hat lediglich Maximilian Rott angekündigt, dass er aus beruflichen Gründen kürzertreten wird. Ansonsten ist der Kader beisammengeblieben und durch sechs Neuzugänge verstärkt worden. Neben den beiden Trainern sind dies Lukas Schlecht und Ben Kimplinger, die aus Hallbergmoos gekommen sind, der Ex-Moosinninger Johannes Bauer sowie Verteidiger Matteo Lo Re.

Was mit dem so verstärkten Kader für Grüne Heide in der kommenden Saison drin ist? Diese Frage sei nur „sehr schwierig“ zu beantworten, sagt Dennis Hammerl mit Blick auf den neuen Modus in der Münchner Kreisliga. Denn sie wird diese Saison im Champions-League-Format und mit 40 Mannschaften ausgetragen. Bereits ab Rang 22 beginnt die Abstiegszone mit zehn Releganten sowie neun Clubs, die am Saisonende direkt runter in die Kreisklasse müssen.

Von dieser Hälfte des Tableaus möchte sich der SC Grüne Heide laut Dennis Hammerl tunlichst fernhalten. Hierzu muss sein Team in der Liga freilich bessere Ergebnisse erzielen als zuletzt in der Vorbereitung. Personell fehlen bei dem Club aus Fischerhäuser am Samstag noch die Verletzten Felix Arnold, Moritz Kiener und Maximilian Ertl.