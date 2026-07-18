SC Grüne Heide Ismaning startet mit Trainer-Trio in die Vorbereitung

– Foto: Jeanette Stock

Vor dem ersten Training des SC Grüne Heide Ismaning in der Vorbereitung auf die neue Kreisligasaison haben sich die zwei neuen Coaches der Mannschaft vorgestellt. Dies dürfte aber nicht vieler Worte bedurft haben, denn nicht nur haben Thomas Edlböck und Dennis Hammerl in den Vorjahren als Trainer des SV Kranzberg mehrere Testspiele gegen die Heidler bestritten. Sondern der 36-jährige Hammerl lebt auch in Ismaning und hat einst beim Ortsrivalen FCI gekickt – in der Jugend übrigens unter Harald Lutz, heute Assistenzcoach beim Club aus Fischerhäuser.

„Das ist schon etwas ungewöhnlich“, räumt Dennis Hammerl ein. Doch auch hier gebe es eine Vorgeschichte: „Tobi und ich kennen uns, seit wir zwölf sind. Wir sind zusammen aufgewachsen“, erklärt Hammerl. Wie genau die Aufgabenverteilung innerhalb des Trainertrios aussehen wird, werde man in den kommenden Wochen erarbeiten.

Etwas ausführlicher dürften die Neuen in ihrer Antrittsrede auf die künftige Konstellation im Trainerteam eingegangen sein – denn die ist eher unüblich. So bilden Edlböck und Hammerl nicht wie in Kranzberg ein Spielertrainerduo. Sondern bei ihrem neuen Club fungieren sie zusammen mit Vereinsurgestein Tobias Krabichler gar als Trio.

Im Vordergrund stehen in der Vorbereitung laut Hammerl aber erst mal zwei andere Punkte. „Zum einen wollen wir möglichst schnell als Team zusammenwachsen und eine Einheit werden“, sagt der Coach, der vor seiner Zeit in Kranzberg lange beim VfB Hallbergmoos gespielt hat. Zum anderen – und das werden die Heide-Kicker wohl nicht so gerne hören – stehe das Thema Fitness weit oben. „Das ist für uns ein großer Punkt“, betont Dennis Hammerl.

Personell können er und seine Trainerkollegen auf viele bekannte Gesichter bauen. So hat nur Maximilian Rott angekündigt, dass er aus beruflichen Gründen kürzertreten wird. Ansonsten gibt es keine Abgänge – dafür aber neben den neuen Coaches noch vier weitere Zugänge. In den Mittelfeldspielern Lukas Schlecht und Ben Kimplinger sind gleich zwei Kicker aus Hallbergmoos gekommen. Ebenfalls neu sind der Ex-Moosinninger Johannes Bauer sowie Verteidiger Matteo Lo Re, der zuletzt in der Zweiten Mannschaft aufgelaufen ist.

Insgesamt dürfte der Kader der Heidler, die vorige Saison Tabellensiebter wurden, eher stärker geworden sein. Ein konkretes Saisonziel will Dennis Hammerl aber nicht ausrufen – auch wegen des neuen Champions-League-Modus in der Kreisliga, der viele Unwägbarkeiten mit sich bringe. „Ich persönlich finde das ganz geil, weil es mal was Neues ist – eine Art Mischung aus Liga und Pokal“, sagt der Heide-Coach. Bevor’s so weit ist, stehen für seine Elf aber erst noch die Vorbereitung und mehrere Testspiele an – beginnend mit einem Heimauftritt an diesem Samstag um 12.30 Uhr gegen den TSV Allershausen. (ps)