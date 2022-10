SC Gröbenzell: 40-Meter-Solo - Hiereth eröffnet Torreigen bei 9-Tore-Spektakel Spielberichte von BOL bis A-Klasse

Drei Erfolgsserien sind am Wochenende gerissen. Überackers Frauen verloren erstmals. SC Unterpfaffenhofen und der SG Aich/Aufkirchen/Wildenroth ließen zum ersten Mal Punkte liegen.

Traunstein stellte sich effektiver an, nutzte einen Fehler in der RW-Abwehr zum 2:0 und machte kurz vor Schluss mit einem Konter den Deckel drauf. „Ich mache meinen Mädels überhaupt keinen Vorwurf. Wir sind eine junge Truppe, da passiert das schon mal. Wir werden uns deswegen nicht entmutigen lassen, sondern weiter Gas geben“, sagt Fasching.

DJK Traunstein - RW Überacker 3:0 (1:0) – Am sechsten Spieltag hat es den Aufsteiger aus Überacker erwischt. Trainer Andreas Fasching hatte bereits im Vorfeld kein gutes Gefühl. Mit neun Ausfällen beim Angstgegner, das konnte nicht gut gehen. Dem Spielverlauf nach fiel die Niederlage nach Aussage von Fasching zwar zu hoch aus, aber Traunstein war abgezockter. Mit einem Schuss ins Kreuzeck geriet Überacker auf die Verliererstraße. Danach hatten sowohl Lisa-Marie Eibl und zwei Mal Carolin Koston den Ausgleich auf dem Fuß. Aber beide vergaben.

So., 16.10.2022, 16:30 Uhr

SC Vierkirchen - FC Puchheim - 4:4 (3:1) – Von einem unnötigen Remis sprach Puchheims Coach Sascha Widemann nach dem Spiel in Vierkirchen. „Wir hatten deutliche Vorteile, aber wir hätten besser daran getan, auf diesem holprigen Platz die Bälle weit zu schlagen, anstatt zu spielen zu versuchen“, sagte Widemann. „Das wäre erfolgversprechender gewesen.“ Stefanie Fiedler konnte zwar noch den 0:1-Rückstand ausgleichen, dann aber zog Vierkirchen auf 3:1 davon. Im zweiten Durchgang gelang Puchheim durch Alina Serter und Fiedler das 3:3. Erneut in Rückstand geraten, sorgte Fiedler mit ihrem dritten Tor aber dann doch noch für eine Punkteteilung.

So., 16.10.2022, 17:00 Uhr

TSV Gilching II - SC Unterpfaffenhofen 2:2 (0:1) – Ein Remis erkämpfte der SC Unterpfaffenhofen beim TSV Gilching II. Die schnelle Führung des SCU durch Selina Bruckner egalisierte Gilching kurz nach dem Wiederanpfiff. Nach der erneuten Führung durch Bruckner fehlten dem SCU ganze zwei Minuten zum dritten Sieg im dritten Spiel. „Ein gerechtes Unentschieden“, meinte dennoch SCU-Trainer Volkmar Zborowski. „In der ersten Halbzeit war Gilching stärker, in der zweiten Halbzeit waren wir besser.“

So., 16.10.2022, 18:00 Uhr

SG Aich/Aufkirchen/Wildenroth - SG Bichl 2:2 (1:2) – Weiter ungeschlagen blieb die Dreier-Spielgemeinschaft aus dem Landkreis. Trainer Georg Sigl freute sich bei seiner Elf über die Moral und den Willen, das Spiel nach einem 0:2-Rückstand niemals aufzugeben. „Im ersten Durchgang konnten wir unverständlicherweise die Leistung der letzten Spiele nicht abrufen“, so Sigl. „Die 2:1-Führung der Gäste war zur Pause verdient.“ Ein völlig anderes Spiel erlebte der Trainer der SG in den zweiten 45 Minuten. Zum zweiten Mal war Lisa Schmölzl erfolgreich und erzielte nach einer Stunde den 2:2 Endstand.

SG Eglfing - RW Überacker II 3:2 (3:0) – In den ersten 45 Minuten habe man zu ängstlich und zu passiv agiert, stellte RW-Trainer Maximilian Libal fest. „Diese Schwächen nutzte die Gastgeber zu einer 3:0-Pausenführung aus.“ Im zweiten Durchgang nahm seine Mannschaft die Zweikämpfe an und zeigte ein völlig anderes Gesicht. Die Folge: Maria Libal und Andrea Drexl gelangen zwei Tore.

So., 16.10.2022, 17:00 Uhr

SV Adelshofen - SV Münsing 1:1 (0:0) – In seinen Augen war Adelshofen das klar bessere Team, berichtet Trainer Michael Griebel. Erst in den Schlussminuten fielen die beiden Treffer. Auf Zuspiel von Elisabeth Weigl gelang Vitoria Steber das 1:0 (85.), aber die Gäste schlugen postwendend mit einem Distanzschuss zurück. In der Nachspielzeit hatte Steber noch den Siegtreffer auf dem Fuß. Aber es sollte einfach nicht sein. (dm)