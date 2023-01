Der SC Grimlinghausen will zu alter Stärke finden. – Foto: Norbert Jurczyk

SC Grimlinghausen: Einbruch der Hinrunde möglichst vergessen machen Die A-Liga-Fußballer aus Hippelank starteten stark in den ersten Saisonabschnitt, haben dann aber zu wenig gemacht aus ihrer guten Spielanlage.

Die Fußballer des SC Grimlinghausen sind nach einem beeindruckenden Saisonstart gegen Ende der Hinrunde der Kreisliga A mächtig abgestürzt. In der Winterpause will Trainer Martin Lürken die Blockade bei seinen Spielern lösen und in der zweiten Saisonhälfte wieder voll angreifen.

Saisonverlauf Der SC Grimlinghausen startete furios in die Saison. Aus den ersten fünf Spielen holten die Hippelanker satte zwölf Zähler, schlugen dabei die Top-Teams Delhoven und Rosellen. Doch nach dem bärenstarken Start folgte plötzlich der Absturz: Acht Spiele in Folge blieb Grimlinghausen ohne Sieg, holte aus den folgenden zwölf Spielen nur noch acht Punkte und steht damit nach dem ersten Halbjahr auf Rang neun. Das lief gut In dieser Saison konnte der SC Grimlinghausen sein Spiel verändern. „Wir wollten selber mehr das Spiel machen“, erklärt Trainer Martin Lürken. Die Hippelanker gingen weg vom klassischen „Mauerfußball“ und nahmen stattdessen das Heft des Handelns häufiger selbst in die Hand. „Wir haben uns im spielerischen Bereich verbessert, erarbeiten uns mehr Chancen und können viel mehr mit dem Ball anfangen“, so Lürken. Für große Freude sorgten auch die Neuzugänge aus der A-Jugend. Nico Kaufmann (17 Einsätze, 7 Tore) und Luis Nunez Fernandez (15 Einsätze, 4 Tore) schlugen sofort ein und bereicherten das Spiel. Das lief schlecht Die erschreckende Negativserie ist für Trainer Martin Lürken vor allem Kopfsache. „Uns hat die Galligkeit gefehlt. Teilweise waren nicht auf der Höhe und nicht in der Lage unsere Leistung abzurufen. Bei Rückstand hat der Kopf oft blockiert“, so Lürken. Hinzukommt eine schwache Chancenverwertung. „Mit der Leistung war ich oft zufrieden, wir haben in den meisten Spielen nur einfach die Tore nicht gemacht“, erklärt der 31-Jährige.