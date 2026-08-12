Erwartet einen schwierigen Auftakt: Christoph Saller. – Foto: Andreas Mayr

Betont zurückhaltend geben sich die Verantwortlichen in Grainau zum Auftakt der A-Klasse. Trainer Christoph Saller hütet sich davor, das Wort Aufstieg in den Mund zu nehmen. „Dafür ist die ganze Liga zu stark.“ Ambitionen hegen seine Fußballer dennoch. Ein Platz im vorderen Feld der Tabelle soll es schon sein.

Denn der Kader hat an Qualität dazugewonnen. Das liegt an einigen neuen Gesichtern. Diyar Kara ist der A-Jugend entwachsen, außerdem hat Torwart Franz Maurer sein Bezirksliga-Abenteuer in Bad Heilbrunn nach einem Jahr wieder beendet. Beides definitiv Verstärkungen, findet Saller: „Die beiden helfen uns extrem weiter, Diyar ist für sein Alter sowohl körperlich als auch spielerisch bereits sehr weit.“ Auch Jakob Schmuklermann, der bereits in der vergangenen Rückrunde Teil des Kaders gewesen ist, bleibt an Bord. Und damit Tim Schiebilski auch bei Engpässen nicht mehr zwischen die Pfosten muss, hat die SCEG einen weiteren Keeper nach Grainau gelotst. Tim Waldmann, gekommen aus der Jugend des TSV Murnau, wird in der A-Klasse auf Spielpraxis kommen.