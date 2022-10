SC Grainau demontiert Schlusslicht Parsberg: „Antonia Andrä möchte ich aber herausheben“ Grainauer Damen feiern zweiten Sieg

Die Fußballerinnen des SC Grainau kommen in der Kreisklasse immer besser in Schwung. Bei Schlusslicht Parsberg gab es einen klaren 7:2-Erfolg für den Aufsteiger – der zweite Sieg in Serie.