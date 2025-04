SC Gräselberg hat Rechts- und Schlichtungsausschuss gebildet

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

So laufen die Planungen bereits auf Hochtouren. Der 33 Jahre alte Coach hat am Sonntag jedenfalls für ein weiteres Jahr verlängert. „Trotz super-guter Angebote – aber der SC Gräselberg ist für mich eine Herzensangelegenheit“, betont Khanbareh. „Denn Zusammenhalt und Gemeinschaft werden bei uns großgeschrieben“, weiß er, der in der Runde 2025/26 bei den Gräselbergern in seine dritte Amtszeit als Chefcoach gehen wird, zu schätzen. „Wir bleiben größtenteils zusammen und haben für die neue Saison schon zwei gute Spieler bekommen“, freut er sich. Und schiebt selbstbewusst nach: „Wir wollen dann oben mitspielen.“