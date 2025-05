SC Göttingen 05 dreht frühes 0:1 im Stadtduell

Dabei sah es zunächst nach einem SVG-Start nach Maß aus: Nach gerade einmal zwei Minuten traf Steffen Doll zur frühen Führung für die Gastgeber – per Ecke am kurzen Pfosten vollendet. „Wir waren da noch gar nicht richtig auf dem Platz“, räumte Brinkwerth ein. In der Folge übernahm jedoch der SC 05 mehr und mehr das Kommando, hatte viel Ballbesitz und kam nach rund 15 Minuten zu den ersten klaren Chancen. Besonders bitter: Ali Ismail traf zunächst nur den Pfosten, obwohl das Tor leer war. „Kein Vorwurf an Ali – das kann passieren. Aber es war sinnbildlich für unser Pech der letzten Wochen“, sagte Brinkwerth.