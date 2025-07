SC Glessen II ist zurück – mit einem ambitionierten Ziel

Der SC Glessen II ist zurück auf der Fußballbühne im Rhein-Erft-Kreis. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga C und der Aussetzung des Spielbetriebs in der vergangenen Saison stellt der Verein zur Spielzeit 2025/26 wieder eine zweite Mannschaft. Für Lucas Joisten ist es die erste Trainerstation – und sie beginnt mit einem klaren Anspruch.

„Das Team hat Bock auf die neue Saison und will durchstarten, da wir uns neu gegründet haben“, so der neue Coach.

Die Vorbereitung begann bereits Anfang Juni. „Die Vorbereitung startete am 4.6. Die Jungs ziehen alle mit, und eine Steigerung gab es auch schon, die wir bis zum ersten Pflichtspiel steigern wollen“, so Joisten. Trotz der kurzen gemeinsamen Geschichte ist bereits jetzt ein echter Mannschaftsgeist spürbar: „Ich lobe alle meine Jungs, weil jeder jeden motiviert und alle 110 Prozent geben.“

Ziel: direkter Wiederaufstieg

Am sportlichen Ziel lässt Joisten keinen Zweifel: „Saisonziel ist es, in die Kreisliga C aufzusteigen.“ Dabei gilt das einfache Leistungsprinzip: „Spielzeit bekommen die Jungs, die mir zeigen, dass sie Bock haben und fast bei jedem Training dabei sind.“

Trotz der eigenen Ambitionen hat Joisten auch die Konkurrenz im Blick – und benennt klar den Favoriten: „Den SV Lövenich-Widdersdorf II sehe ich vorne, da es ein starker Verein und die Mannschaft ist.“

Aufbruch mit Rückenwind

Noch ist die Mannschaft in der Findungsphase – aber Joisten geht mit optimistisch voran. Mit der klaren Zielsetzung, dem ehrlichen Umgang im Team und einer Trainingsgruppe, die sichtbar „Bock hat“, soll die Rückkehr des SC Glessen II in die Kreisliga C möglichst schnell gelingen. Die Basis dafür wird in diesen Wochen gelegt.