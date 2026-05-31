SC Glandorf springt auf Nichtabstiegsplatz 5:2 gegen den Hagener SV – Klassenerhalt nun aus eigener Kraft möglich von Michael Eggert · Heute, 20:04 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

Der SC Glandorf hat am vorletzten Spieltag einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Durch den 5:2 (2:1)-Heimsieg gegen den Hagener SV und die gleichzeitige Niederlage des direkten Konkurrenten TSV Riemsloh im vorgezogenen Freitagsspiel verbesserte sich die Mannschaft auf einen Nichtabstiegsplatz. Nach einer starken Rückrunde mit bislang 25 Punkten kann Glandorf den Ligaverbleib am letzten Spieltag mit einem Sieg beim SV Bad Laer aus eigener Kraft sichern.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber zunächst ungünstig. Bereits in der Anfangsphase brachte Til Engelmeyer den Hagener SV mit seinem achten Saisontor mit 1:0 in Führung. Glandorf zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und arbeitete sich zunehmend ins Spiel. Mitte der ersten Halbzeit wurde der Aufwand der Gastgeber erstmals belohnt. Nach Vorarbeit von Melvin Kuhn erzielte Mick Ossege den Ausgleich zum 1:1. In der Folge erspielte sich der SC Glandorf weitere Möglichkeiten und drehte die Begegnung noch vor dem Seitenwechsel. Kurz vor der Pause verwandelte Marco Klose einen Foulelfmeter sicher zur 2:1-Führung.

Mick Ossege brachte den SC Glandorf zurück ins Spiel – Foto: Fupa

Auch nach dem Wechsel blieb Glandorf die spielbestimmende Mannschaft. Mitte der zweiten Halbzeit erhöhte Hendrik Hörstkamp-Tovar auf 3:1 und sorgte damit für eine Vorentscheidung. Zwar kam Hagen durch einen von Hendrik Rethmann verwandelten Strafstoß noch einmal auf 2:3 heran, doch die Hoffnungen der Gäste auf eine Wende währten nur kurz. In der Schlussphase stellten Melvin Kuhn und Dennis Rottmann mit ihren Treffern den 5:2-Endstand her. „Wir haben es am Ende unnötig spannend gemacht, aber in der Höhe verdient gewonnen“, sagte Glandorfs Matthias Hohenbrink nach der Partie.