SC Glandorf setzt Aufholjagd fort

Der SC Glandorf hat seine starke Rückrunde in der Bezirksliga fortgesetzt und im Kellerduell gegen den SV Quitt Ankum einen wichtigen 2:0 (0:0)-Erfolg gefeiert. Drei Spieltage vor Saisonende liegt der Gastgeber damit nur noch knapp unter dem Strich und darf nach zuletzt 21 Punkten in der Rückserie weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Für den SV Quitt Ankum dagegen rückt der erste Abstieg aus der Bezirksliga seit 2010 immer näher.
Die zahlreichen Zuschauer sahen auf dem Kunstrasen in Glandorf zunächst eine intensive und umkämpfte Partie mit vielen Ballverlusten und wenigen klaren Torchancen. Beide Mannschaften agierten unter dem Druck der Tabellensituation sichtbar nervös, wodurch kaum Spielfluss entstand.
Nach dem Seitenwechsel nahm die Begegnung an Tempo auf. Ein Doppelschlag entscheidet die PartieI. In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit brachte Rückkehrer Peter Schöne die Gastgeber in Führung. Nur wenige Minuten später nutzte Marco Klose einen schweren Fehler der Gäste und erhöhte mit seinem zweiten Saisontor auf 2:0. Damit war bereits die Vorentscheidung gefallen. Quitt Ankum fand anschließend offensiv kaum noch Lösungen und konnte sich gegen defensiv stabile Glandorfer keine klaren Möglichkeiten mehr erarbeiten. In der Nachspielzeit sah Michael Pöhler nach einem Foulspiel noch die Gelb-Rote Karte.
„Man hat direkt gemerkt, dass für beide Mannschaften viel Druck auf diesem Spiel stand. Dadurch kam kein gutes Spiel zustande mit vielen Ballverlusten“, sagte Ankums Kevin Butler nach der Partie. Zwar sei seine Mannschaft mit viel Entschlossenheit aus der Kabine gekommen, habe jedoch „durch einen Standard und ein fragwürdiges Tor durch einen Doppelschlag“ den Rückstand kassiert. Insgesamt sei es „ein zu schwacher Auftritt“ gewesen. Glandorf habe „nicht unverdient gewonnen“.
SCG-Trainer Matthias Hohenbrink zeigte sich dagegen zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben von Beginn an gut ins Spiel gefunden und über die gesamte Spieldauer eine gute Leistung gezeigt. Ich bin mit der Einstellung und Leidenschaft sehr zufrieden und das gibt uns Mut für die kommenden Aufgaben“, erklärte Hohenbrink.