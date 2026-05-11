SC Glandorf setzt Aufholjagd fort 2:0 gegen Quitt Ankum – Gastgeber schöpfen im Abstiegskampf neue Hoffnung, Gäste stehen vor dem Bezirksliga-Abstieg von Michael Eggert · Heute, 11:27 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der SC Glandorf hat seine starke Rückrunde in der Bezirksliga fortgesetzt und im Kellerduell gegen den SV Quitt Ankum einen wichtigen 2:0 (0:0)-Erfolg gefeiert. Drei Spieltage vor Saisonende liegt der Gastgeber damit nur noch knapp unter dem Strich und darf nach zuletzt 21 Punkten in der Rückserie weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Für den SV Quitt Ankum dagegen rückt der erste Abstieg aus der Bezirksliga seit 2010 immer näher.

Die zahlreichen Zuschauer sahen auf dem Kunstrasen in Glandorf zunächst eine intensive und umkämpfte Partie mit vielen Ballverlusten und wenigen klaren Torchancen. Beide Mannschaften agierten unter dem Druck der Tabellensituation sichtbar nervös, wodurch kaum Spielfluss entstand. Nach dem Seitenwechsel nahm die Begegnung an Tempo auf. Ein Doppelschlag entscheidet die PartieI. In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit brachte Rückkehrer Peter Schöne die Gastgeber in Führung. Nur wenige Minuten später nutzte Marco Klose einen schweren Fehler der Gäste und erhöhte mit seinem zweiten Saisontor auf 2:0. Damit war bereits die Vorentscheidung gefallen. Quitt Ankum fand anschließend offensiv kaum noch Lösungen und konnte sich gegen defensiv stabile Glandorfer keine klaren Möglichkeiten mehr erarbeiten. In der Nachspielzeit sah Michael Pöhler nach einem Foulspiel noch die Gelb-Rote Karte.

Peter Schöne erzielte die Führung für den SC Glandorf – Foto: Fupa