SC Glandorf schafft nach Aufholjagd den Klassenerhalt 5:2-Erfolg in Bad Laer sichert den ersten Nichtabstiegsplatz – Leon Nahrendorf trifft dreifach von Michael Eggert · Gestern, 23:48 Uhr · 0 Leser

Grenzenloster Jubel beim SC Glandorf – Foto: Jakob Pille

Der SC Glandorf hat das Kopf-an-Kopf-Rennen um den Klassenerhalt in der Bezirksliga für sich entschieden. Mit einem überraschend deutlichen 5:2 (2:1)-Auswärtssieg beim SV Bad Laer verteidigte die Mannschaft des Trainerduos Matthias Hohenbrink und Thomas Raske am letzten Spieltag ihren Vorsprung von einem Punkt auf den direkten Konkurrenten TSV Riemsloh und sicherte sich mit 37 Punkten Rang 13 – den ersten Nichtabstiegsplatz.

Nach der Hinserie hatte die Lage für den SCG noch äußerst kritisch ausgesehen. Mit lediglich neun Punkten belegte die Mannschaft den vorletzten Tabellenplatz. Unter der Regie des im Winter übernommenen Trainerteams gelang jedoch eine bemerkenswerte Aufholjagd. In der Rückrunde sammelte Glandorf 28 Punkte und schaffte damit den Sprung ans rettende Ufer. In Bad Laer präsentierten sich die Gäste von Beginn an entschlossen. Bereits in der ersten Minute brachte Leon Nahrendorf den SC Glandorf in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte derselbe Spieler nach Vorarbeit von Mick Ossege auf 2:0. Zwar verkürzte Marvin Klaer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Foulelfmeter auf 1:2, doch unmittelbar nach Wiederbeginn stellte Nahrendorf mit seinem dritten Treffer den alten Abstand wieder her.

Traf dreimal für den SC Glandorf im Saisonfinale – Foto: Leon Warendorf

Spätestens mit dem 4:1 durch Peter Schöne nach rund einer Stunde war die Begegnung vorentschieden. Yannik Seete gelang mit seinem 15. Saisontor zwar noch das 2:4 für den SV Bad Laer, mehr als Ergebniskosmetik war dies jedoch nicht. Den Schlusspunkt setzte Hendrik Hörstkamp-Tovar zum 5:2-Endstand. Kurz zuvor hatte Bad Laers Torhüter Marvin Klaer noch einen Strafstoß pariert. „Wir haben heute, wie in der gesamten Rückrunde, eine unglaubliche Leidenschaft und Herz gezeigt. Nach sechs Punkten aus 15 Spielen noch den Klassenerhalt zu schaffen, ist einer der größten Erfolge der letzten Jahre“, sagte Glandorfs Trainer Matthias Hohenbrink nach dem Spiel.