Fupa - Archiv-Foto - – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

SC Glandorf mit aufsteigender Tendenz Joscha Bartke trifft spät zum Lechtinger Ausgleich Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 5 Glandorf Lechtingen

In einem Spiel der Bezirksliga erkämpfte sich der SC Glandorf mit dem 1:1 gegen den SF Lechtingen den vierten Punkt im zweiten Spiel und schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf.

In der ersten Halbzeit stellte der Gastgeber das druckvoller Team. Nico Kühnel im Tor des SF Lechtingen parierte mit einer glänzenden Abwehrleistung die bis dahin beste Chance des Gastgebers durch Leon Narendorf. Kurz darauf war er allerdings machtlos beim 1:0 durch Mick Ossege. Die Halbzeitführung des SC Glandorf ging in Ordnung. Nach der Pause drehten die Gäste stark auf und erspielten sich klare Feldvorteile und einige aussichtsreiche Tormöglichkeiten. Kurz vor dem Ende wurde der Sturmlauf der Gäste durch den insgesamt gerechten Ausgleichstreffer von Joscha Bartke belohnt.

Bracht den SC Glandorf in Führung - Mick Ossege – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel:

Ein Leistungsgerechtes 1:1. Es war ein guter Fight. In der ersten Hälfe hatten wir mehr vom Spiel; in der zweiten Halbzeit hatte der SC Lechtingen mehr vom Spiel," sagte uns Trainer Matthias Hohenbring (SC Glandorf) nach dem Spiel. "Der Punkt geht über die gesamte Spielzeit für beide Teams in Ordnung. Glandorf war in der ersten Halbzeit etwas zielstrebiger und griffiger. Nach der Halbzeitpause haben wir sehr viel Druck ausgeübt und sind dem Siegtreffer am Ende deutlich näher," meinte Trainer Mirko Schleibaum (SF Lechtingen).