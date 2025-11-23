SC Glandorf holt wichtigen Punkt im Abstiegskampf

In einem stark umkämpften und jederzeit spannenden Spiel der Bezirksliga sicherte sich der abstiegsbedrohte SC Glandorf gegen den SC Melle 03 II nach 0:2-Rückstand am Ende mit einem 2:2-Unentschieden noch einen wichtigen Punkt im Abstiegskamp. Unter dem neuen Trainerteam Matthias Hohenbrink/ Thomas Raske blieb der SC Glandorf in den letzten drei Spielen ungeschlagen und erreichte dabei fünf Punkte.

Der SC Melle 03 II war von Beginn an hellwach und legte in der Anfangsphase durch Tore Malte Hengehold und Jonathan Büscher eine frühe 2:0-Führung vor und verpasste kurz danach eine mögliche Vorentscheidung, als eine weitere Großchance nur zu einem Lattentreffer führte. Der Gastgeber stabilisierte sich in der Folge und kam selbst zu einigen Möglichkeiten. Der Hohenbrink-Elf zeigte Moral. In der Schlußphase setzte der SC Glandorf alles auf eine Karte und hatte Erfolg. Zwei von Felix Trentmann getretene Eckbälle verwandelten Mattes Lemper und Samed Börekci jeweils per Kopfball zum verdienten 2:2-Ausgleich.

"Das war nach frühen und unnötigen 0:2-Rückstand eine sehr starke Mannschaftsleistung und am Ende ein verdienter Punktgewinn. Ich bin sehr zufrieden mit der Einstellung und der Moral,“ sagte uns nach dem Spiel Trainer Mathias Hohenbrink (SC Glandorf)

"Wir spielen eine über weite Strecken sehr gute erste Halbzeit und gehen verdient mit 2:0 in Führung. Auch in der zweiten Halbzeit kommen wir aus meiner Sicht sehr ordentlich aus der Halbzeit. Leider verspielen wir am Ende durch zwei Gegentore nach Eckbällen den Auswärtssieg,“ meinte Trainer Robin Twyrdy (SC Melle 03 II) nach 90 spannenden Spielminuten.

Der SC Melle 03 II spielt am nächsten Sonntag, den 30. November 2025 um 14.00 im Nachbarschaftsderby gegen Viktoria Gesmold.

Zur gleichen Zeit ist der SC Glandorf gegen BW Hollage gefordert.