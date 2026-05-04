SC Glandorf erkämpft wichtigen Punkt bei Viktoria Gesmold

Fupa- Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Mit einem beachtlichen 1:1-Unentschieden kehrte der abstiegsbedrohte SC Glandorf vom Auswärtsspiel bei Viktoria Gesmold zurück. In der Tabelle weiterhin knapp unter dem Strich positioniert, richtet sich der Fokus der Gäste nun auf das kommende Wochenende, wenn im direkten Duell mit dem SV Quitt Ankum ein richtungsweisendes Abstiegsendspiel ansteht.

Die Gastgeber starteten druckvoll in die Partie und gingen früh durch Aron Winter in Führung. In der Folge ließ Viktoria Gesmold mehrere hochkarätige Chancen ungenutzt, um den Vorsprung auszubauen. Diese Nachlässigkeit sollte sich rächen.

Nach der Pause präsentierte sich der SC Glandorf deutlich verbessert und erspielte sich zunehmend eigene Möglichkeiten. Rund eine Stunde war gespielt, als Jakob Pille den verdienten Ausgleich erzielte. In der Schlussphase gelang es keinem der beiden Teams, den entscheidenden Treffer nachzulegen, sodass es beim insgesamt gerechten Remis blieb.