SC Glandorf erkämpft in Unterzahl einen Punkt

BZL Weser-Ems St. 5 Gesmold Glandorf

Es war war ein Bezirksligaspiel mit umgekehrten Vorzeichen. Der SC Glandorf kämpfte um den Anschluß an die Nichtabstiegsplätze. Viktoria Gesmold wollte Anschluß zum Spitzenreiter SV Bad Rothenfelde herstellen. Am Ende erkämpfte sich der SC Glandorf mit einer Energieleistung nach langer Unterzahl gegen den Landesliga-Absteiger mit einen 1:1 einen wichtigen Punkt und konnte die rote Laterne abgeben sowie neue Hoffnung im Tabellenkeller schöpfen.

Die überraschende frühe Führung durch den fünften Saisontreffer von Hendrik Hörstkampf-Tovar konnte Niklas Dröge bereits Mitte der ersten Halbzeit zum 1:1 aufgleichen. Das war gleichzeitig der Pausenstand, nach dem der Gastgeber noch gute Tormöglichkeiten verpasste. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit zückte Schiedsrichter Florian Hotfilter vom TUS Hilter nach einer Notbremse von Mattes Lemper die rote Karte gegen den SC Glandorf. In Unterzahl verdiente sich das Team von Trainer Lars Brinkschröder den Punkt durch hohen und intensiven Einsatz. Hendrik Hörstkamp-Tovar traf für den SC Glandorf – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: „In der ersten Halbzeit gewinnen wir zu wenig Bälle und laufen zu häufig in Konter. Hier geht das Unentschieden in Ordnung. In der zweiten Halbzeit haben wir gerade nach der roten Karte klare Chancen, die wir am Ende nutzen müssen. Da wir die nicht machen, müssen wir mit dem Remis leben. Mund abputzen und nächste Woche gegen Berge weiterarbeiten,“ sagte uns Trainer Andrè Rose (Viktoria Gesmold) nach dem Spiel.