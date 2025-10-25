SC Glandorf erkämpft in Unterzahl einen Punkt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Es war war ein Bezirksligaspiel mit umgekehrten Vorzeichen. Der SC Glandorf kämpfte um den Anschluß an die Nichtabstiegsplätze. Viktoria Gesmold wollte Anschluß zum Spitzenreiter SV Bad Rothenfelde herstellen. Am Ende erkämpfte sich der SC Glandorf mit einer Energieleistung nach langer Unterzahl gegen den Landesliga-Absteiger mit einen 1:1 einen wichtigen Punkt und konnte die rote Laterne abgeben sowie neue Hoffnung im Tabellenkeller schöpfen.
Die überraschende frühe Führung durch den fünften Saisontreffer von Hendrik Hörstkampf-Tovar konnte Niklas Dröge bereits Mitte der ersten Halbzeit zum 1:1 aufgleichen. Das war gleichzeitig der Pausenstand, nach dem der Gastgeber noch gute Tormöglichkeiten verpasste. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit zückte Schiedsrichter Florian Hotfilter vom TUS Hilter nach einer Notbremse von Mattes Lemper die rote Karte gegen den SC Glandorf. In Unterzahl verdiente sich das Team von Trainer Lars Brinkschröder den Punkt durch hohen und intensiven Einsatz.
Hendrik Hörstkamp-Tovar traf für den SC Glandorf – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
„In der ersten Halbzeit gewinnen wir zu wenig Bälle und laufen zu häufig in Konter. Hier geht das Unentschieden in Ordnung. In der zweiten Halbzeit haben wir gerade nach der roten Karte klare Chancen, die wir am Ende nutzen müssen. Da wir die nicht machen, müssen wir mit dem Remis leben. Mund abputzen und nächste Woche gegen Berge weiterarbeiten,“ sagte uns Trainer Andrè Rose (Viktoria Gesmold) nach dem Spiel.
So gehts es weiter:
Am Sonntag 02. November 2025 um 14.00 Uhr spielt Viktoria Gesmold gegen den TUS Berge im Sport Park an der Else.
Der SC Glandorf spielt am kommenden Sonntag, den 02. November 2025 um 14.00 Uhr beim SV Quitt Ankum.