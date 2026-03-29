SC Glandorf entscheidet Kellerduell deutlich für sich Doppelschlag nach der Pause ebnet den Weg zum 3:0-Erfolg gegen Eintracht Rullern von Michael Eggert · Gestern, 23:04 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Im Kellerduell der Bezirksliga hat der SC Glandorf einen überraschend klaren 3:0 (0:0)-Heimsieg gegen TUS Eintracht Rulle gefeiert. Trotz einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Halbzeit setzte sich der Gastgeber nach der Pause deutlich durch. Durch die gleichzeitigen Ergebnisse der Konkurrenz rutschten jedoch beide Mannschaften unter den Strich.

Die Gäste aus Rulle waren zuletzt sechs Spiele ungeschlagen geblieben, hatten in diesem Zeitraum allerdings lediglich acht Punkte gesammelt. Entsprechend vorsichtig agierten beide Teams zu Beginn der Partie. In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, ohne dass eine Mannschaft entscheidend die Kontrolle übernahm. Das torlose Remis zur Pause entsprach dem Spielverlauf. Nach rund einer Stunde kippte die Partie dann innerhalb kürzester Zeit. Zunächst brachte Mick Ossege den SC Glandorf in Führung, ehe nur wenige Sekunden später Rückkehrer Peter Schöne auf 2:0 erhöhte. Dieser Doppelschlag innerhalb einer Minute zeigte Wirkung: Die Gäste verloren in der Folge den Zugriff auf das Spiel.

Glandorf nutzte die Verunsicherung konsequent aus und kontrollierte die Partie bis in die Schlussphase. Kurz vor dem Abpfiff sorgte Torjäger Samed Börekci mit dem dritten Treffer für die endgültige Entscheidung. Rulle hatte in der Schlussminute noch die Möglichkeit zur Ergebniskorrektur, doch Simon Schulte vergab einen Foulelfmeter. SC-Trainer Matthias Hohenbrink sah den Schlüssel zum Erfolg in der Effizienz nach der Pause: „In der Anfangsphase müssen wir in Führung gehen, können uns im Anschluss bei unserem Torwart bedanken, dass wir mit einem 0:0 in die Halbzeit gehen. In der zweiten Hälfte erzielen wir durch einen Doppelschlag die 2:0-Führung und gewinnen am Ende verdient.“