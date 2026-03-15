SC Glandorf dreht Spiel gegen Bramsche und schöpft Hoffnung im Abstieg

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Mit einem wichtigen Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt hat der SC Glandorf in der Bezirksliga neue Hoffnung geschöpft. Gegen den FCR Bramsche setzte sich die Mannschaft nach Rückstand noch mit 2:1 durch.

Die Partie begann zunächst zäh. Beide Teams taten sich schwer, zu klaren Torchancen zu kommen. Kurz vor der Pause nutzten die Gäste jedoch eine ihrer Möglichkeiten: Bramsches Torjäger Lasse-Bjarne Barz erzielte mit seinem 15. Saisontreffer die 1:0-Führung.

Nach dem Seitenwechsel reagierte Glandorf und brachte Rückkehrer Kevin Scheckelhoff von der Bank. Der Joker sollte das Spiel entscheidend prägen. Nach rund einer Stunde gelang ihm zunächst der Ausgleich zum 1:1. In der Schlussphase kippte die Partie endgültig zugunsten der Gastgeber. Kurz vor dem Abpfiff traf Scheckelhoff erneut und machte mit seinem Doppelpack den 2:1-Wendesieg perfekt.