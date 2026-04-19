SC Glandorf dreht Rückstand und verlässt Abstiegsränge

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

Der SC Glandorf hat in einem intensiv geführten Spiel einen 1:3-Rückstand gedreht und sich mit einem 4:3-Heimsieg gegen den SSC Dodesheide wichtige Punkte im Abstiegskampf gesichert. Mit dem vierten Sieg im sechsten Spiel verlässt die Mannschaft die Abstiegsplätze.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen früh durch Erik Kirchkesner in Führung. Die Antwort des Gastgebers folgte jedoch unmittelbar: Mick Ossege erzielte den schnellen Ausgleich. In der Folge übernahm Dodesheide zunehmend die Kontrolle. Ein Doppelschlag von Timo Böß sowie der 19. Saisontreffer von Luciano Faraci brachten die Gäste bis zur Pause mit 3:1 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Glandorf deutlich verbessert. Die Gastgeber erhöhten den Druck und drängten Dodesheide tief in die eigene Hälfte. Innerhalb weniger Minuten gelang der Ausgleich: Bennedikt Erpenbeck und Hendrik Hörstkamp-Tovar trafen nach knapp einer Stunde zum 3:3. In der Schlussphase drehte Winter-Rückkehrer Peter Schöne die Partie endgültig und erzielte den Siegtreffer zum 4:3.