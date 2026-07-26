SC Glandorf dreht Pokalspiel und zieht in Runde zwei ein

Kampf war Trumpf - Beide Teams schenkten sich nichts – Foto: Mario Gerken

Der SC Glandorf ist erfolgreich in den Pflichtspielbetrieb gestartet. In der ersten Runde des Pokalwettbewerbs setzte sich die Mannschaft nach einer überzeugenden Leistung verdient mit 4:2 (1:1) gegen den SF Lechtingen durch und steht damit in der zweiten Runde. Dort empfängt der SC Glandorf am Mittwoch, 5. August 2026, um 19 Uhr den Bezirksliga-Aufsteiger TSV Wallenhorst.

Die Zuschauer sahen eine intensive und abwechslungsreiche Partie mit zahlreichen Torchancen. Bereits nach einer Viertelstunde brachte Hendrik Hörstkamp-Tovar die Gastgeber verdient in Führung. In der Folge ließ der SC Glandorf jedoch mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt, um den Vorsprung auszubauen.

Die Gäste zeigten sich dagegen effizient. Kurz vor der Pause glich Gaoussou Kamagate nach einem Eckball zum 1:1 aus. Nach gut einer Stunde drehte Matthias Melcher die Begegnung mit dem Treffer zum 2:1 zugunsten des SF Lechtingen und stellte damit den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf.