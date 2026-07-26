SC Glandorf dreht Pokalspiel und zieht in Runde zwei ein

Der SC Glandorf ist erfolgreich in den Pflichtspielbetrieb gestartet. In der ersten Runde des Pokalwettbewerbs setzte sich die Mannschaft nach einer überzeugenden Leistung verdient mit 4:2 (1:1) gegen den SF Lechtingen durch und steht damit in der zweiten Runde. Dort empfängt der SC Glandorf am Mittwoch, 5. August 2026, um 19 Uhr den Bezirksliga-Aufsteiger TSV Wallenhorst.
Die Zuschauer sahen eine intensive und abwechslungsreiche Partie mit zahlreichen Torchancen. Bereits nach einer Viertelstunde brachte Hendrik Hörstkamp-Tovar die Gastgeber verdient in Führung. In der Folge ließ der SC Glandorf jedoch mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt, um den Vorsprung auszubauen.
Die Gäste zeigten sich dagegen effizient. Kurz vor der Pause glich Gaoussou Kamagate nach einem Eckball zum 1:1 aus. Nach gut einer Stunde drehte Matthias Melcher die Begegnung mit dem Treffer zum 2:1 zugunsten des SF Lechtingen und stellte damit den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf.
In der Schlussviertelstunde bewies der SC Glandorf jedoch Moral. Zunächst erzielte Mattes Lemper per Kopf den Ausgleich zum 2:2. Wenig später traf Hendrik Hörstkamp-Tovar mit seinem zweiten Tor des Tages zur erneuten Führung. Kurz vor dem Schlusspfiff sorgte Mick Ossege mit dem Treffer zum 4:2-Endstand für die Entscheidung.
„Wir sind heute sehr gut ins Spiel gekommen und gehen verdient in Führung. Nach einem unnötigen Ausgleich haben wir etwas den Faden verloren und sind in Rückstand geraten. Am Ende haben wir das Spiel gedreht und sind sehr zufrieden mit der gezeigten Leistung“, sagte Glandorfs Matthias Hohenbrink nach der Partie.