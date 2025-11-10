Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann, Martin
SC Glandorf dreht Kellerduell
Borekci und Ossege treffen spät für den SC Glandorf
In einem Spiel der Bezirksliga traf der SC Glandorf mit neuem Trainerteam Thomas Raske/ Matze Hohenbrink auf den Aufsteiger TSV Riemsloh. Beide Teams schweben in Abstiegsgefahr. Der SC Glandorf lag vor dem Spiel auf dem letzten Tabellenplatz, der TSV Riemsloh lag kurz über dem Strich. Für beide Team galt verlieren verboten.
Die Gäste hatten einen Start nach Maß und gingen durch Fabian Flick früh in Führung.
In einen verteilten und umkämpften Spiel hatten beide Mannschaften nur wenige glasklare Möglichkeiten. Der Vorsprung des TSV Riemsloh hielt bis in die Schlußphase. Kurz vor dem Ende erzielte Samed Börekci der 1:1-Ausgleich und wenige Minuten später drehte Mick Ossege mit seinem viel umjubelten ersten Saisontreffer das Spiel. Der SC Glandorf das Spiel und schöpft neue Hoffnung im Tabellenkeller.
Trafen für SC Glandorf S. Börekci (re) u. M. Ossege – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
„Ein verdienter Sieg für Glandorf. Glandorf wollte den Sieg heute einfach mehr. Viel fürs Fußballspiel haben beide Mannschaften nicht getan. Wir noch ein bisschen weniger, aber wenn man mal wieder bis kurz vor Schluss führt, muss man diese Spiele irgendwann mal nach Hause bringen. Das ist dann auch eine Frage der Qualität,“ sagte uns Trainer Thomas Falke vom TSV Riemsloh.
Die nächsten Spiele der Teams:
Am Sonntag, den 16. November 2025 um 14.00 Uhr erwartet der TSV Riemsloh den TUS Berge.