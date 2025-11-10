Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann, Martin

SC Glandorf dreht Kellerduell Borekci und Ossege treffen spät für den SC Glandorf

In einem Spiel der Bezirksliga traf der SC Glandorf mit neuem Trainerteam Thomas Raske/ Matze Hohenbrink auf den Aufsteiger TSV Riemsloh. Beide Teams schweben in Abstiegsgefahr. Der SC Glandorf lag vor dem Spiel auf dem letzten Tabellenplatz, der TSV Riemsloh lag kurz über dem Strich. Für beide Team galt verlieren verboten.

Die Gäste hatten einen Start nach Maß und gingen durch Fabian Flick früh in Führung. In einen verteilten und umkämpften Spiel hatten beide Mannschaften nur wenige glasklare Möglichkeiten. Der Vorsprung des TSV Riemsloh hielt bis in die Schlußphase. Kurz vor dem Ende erzielte Samed Börekci der 1:1-Ausgleich und wenige Minuten später drehte Mick Ossege mit seinem viel umjubelten ersten Saisontreffer das Spiel. Der SC Glandorf das Spiel und schöpft neue Hoffnung im Tabellenkeller. Trafen für SC Glandorf S. Börekci (re) u. M. Ossege – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: