Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Martin Lührmann
SC Glandorf ballert sich zum ersten Sieg
Verdienter 7:0-Kanstersieg im Derby gegen SV Bad Laer
In der Bezirksliga war der SC Glandorf gegenüber der letzten Wochen nicht wieder zu erkennen. Die Mannschaft von Trainer Lars Brinkschröder zeigte gegen den SV Bad Laer eine Glanzleistung und feierte mit einem unerwartet deutlichen 7:0-Derby-Sieg den ersten Saisonerfolg.
Der dreifache Torschütze Samed Börekci brachte den Gastgeber bereits in der Anfangsphase des Spiels in Führung, die Benedikt Erpenbeck per Foulelfmeter und Heinz-Heinrich Strunz bis Mitte der ersten Halbzeit auf 3:0 ausbauten. Nach dem Treffer zum 4:0 in der 70. Minute durch Leon Narendorf brachen beim SV Bad Laer alle Dämme. Der SC Glandorf spielte sich in einen wahren Rausch und gewann am Ende mit 7:0 Toren.
Samed Börekci traf 3 x für den SC Glandorf – Foto: Fupa
"Die ersten 25 Minuten machen wir eigentlich ein solides Spiel und haben sogar ein Chancenplus. So effizient wie Glandorf ihre Chancen nutzt, so ineffizient sind wir mit unseren umgegangen. Danach war es mental extrem schwer und das Ergebnis ein schwerer Schlag für uns. Jetzt gilt es den rabenschwarzen Tag schnell zu vergessen und die Lehren daraus zu ziehen. Glückwunsch nach Glandorf,“ lautet das Fazit von Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer).