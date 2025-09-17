SC Glandorf ballert sich zum ersten Sieg

"Die ersten 25 Minuten machen wir eigentlich ein solides Spiel und haben sogar ein Chancenplus. So effizient wie Glandorf ihre Chancen nutzt, so ineffizient sind wir mit unseren umgegangen. Danach war es mental extrem schwer und das Ergebnis ein schwerer Schlag für uns. Jetzt gilt es den rabenschwarzen Tag schnell zu vergessen und die Lehren daraus zu ziehen. Glückwunsch nach Glandorf,“ lautet das Fazit von Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer).